Konya'da eşini tüfekle öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu
Konya'nın Akören ilçesinde eşini pompalı tüfekle öldüren kişi, intihara teşebbüs etti.
Konya’nın Akören ilçesinde eşini pompalı tüfekle öldüren kişi, intihara teşebbüs etti.
İddiaya göre, Avdan Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Murat A. (32), kısa süre önce evlendiği Melek A. (30) ile tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda eşini pompalı tüfekle öldüren Murat A, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Ağır yaralı Murat A, sağlık ekiplerince Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Melek A'nın cesedi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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