AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Terörsüz bölge diyoruz aynı zamanda, şiddetten arınmış; Suriye'de olmasın terör, Irak'ta olmasın, Türkiye'de olmasın. Çünkü orada olursa, o yangının biliyoruz ki Türkiye'yi etkilemesi kaçınılmaz." dedi.

Ala, AK Parti Konya İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında, dünyanın önemli bir belirsizlik yaşadığını, Çin, ABD, Avrupa Birliği, Rusya ve diğer bölgelerde ticari alanda, ekonomik alanda silahsız savaş yürütüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bütün dünyaya haykırarak Gazze'den Myanmar'a, Darfur'dan Libya'ya kadar birçok bölgede yaşanan haksızlık ve zulmü dile getirdiğini vurgulayan Ala, "Cumhurbaşkanımız, dünyanın gözünün içine baka baka Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 8 milyar insana hitap ederek haykırdı. Dünyanın beşten büyük olduğunu, daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu dünyaya haykırarak söyledi. Bu istikrarın sonucudur, milletin verdiği gücün sonucudur, milletin arkasında durmasının sonucudur. Yani orada konuşan Recep Tayyip Erdoğan değil, bu millettir. Gerçekten bizim Konya'dır, Erzurum'dur, saymakla bitmez, İstanbul'dur, Bursa'dır. Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kendisine güç verenlerin sesidir. Vermeyenlerin de temsilcisidir. Oy vermeyenlerin de temsilcisidir. Onun için 87 milyonun sesi olarak orada konuştu. Yetmez. Gönül coğrafyamızın tamamının temsilcisi olarak orada konuştu. Yetmez. İslam dünyası temsilcisi olarak konuştu." ifadelerini kullandı.

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Ala, Orta Doğu'nun kan gölüne çevrildiğini hatırlatarak, bu zulmü dile getirenin ve bu zulme karşı duran ve orada inisiyatifler alıp meselenin çözümüne en etkili katkıda bulunanın Türkiye olduğunu vurguladı.

- "Siyasetten başka çare, çözüm yolu yok"

"Terörsüz Türkiye" konusunun terörsüz bölge sorunu anlayışıyla ele alındığına dikkati çeken Ala, şunları kaydetti:

"Terörsüz bölge diyoruz aynı zamanda, şiddetten arınmış; Suriye'de olmasın terör, Irak'ta olmasın, Türkiye'de olmasın. Çünkü orada olursa, o yangının biliyoruz ki Türkiye'yi etkilemesi kaçınılmaz. Türkiye'ye sirayet etmese bile orada olan sorunlar bizim sorunlarımızdır. Çünkü oradaki kardeşlerimizi etkiliyor. Onun için biz sadece ülkemiz içerisinde yapalım ve geçelim de demiyoruz. Ülkemizin sınırlarındaki gönül bağımız olan, inanç bağımız olan kardeşlerimizle de birlikte sorunları çözelim. Onlar da bundan negatif etkilenmesin, bunu arzu ediyoruz."

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Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un 467 milletvekilinin onayıyla TBMM'den geçtiğini hatırlatan Ala, şöyle devam etti:

"Çok partili hayata geçtiğimizden beri ilk defa bir yasa bu kadar yüksek bir oy oranıyla, milletvekilimizin onayıyla yasalaşıyor. Cumhurbaşkanımız da onayladı ve yayınladı. Yürürlüğe girdi. Bu da Türkiye'nin siyasetinin sorunu çözme kapasitesini ortaya koyar. Bu da AK Parti'nin 25 yıldır yaptığı siyasetin, siyasetin nasıl merkeze aldığının somut göstergesidir, onu ortaya koyar. Yani artık kimse siyaset dışı organizasyonlara, mekanizmalara bakmıyor. Bir sorun varsa en temel sorun ise işte tam adres siyasettir diye bakıyor. Siyaset de buna şimdi böyle bakıyor. Eskiden böyle değil de yani bir siyasetin ortaya koyduğu projeye vesayet kurumları önce karşı çıkardı. Onlarla irtibatlı olan siyasi partiler karşı çıkardı. Şimdi siyasetten başka çare yok, çözüm yolu yok."

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Ala, silah bırakma süreciyle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında 4 kurul oluşturulduğunu anlatarak, TBMM'de de izleme kurulu oluşturulacağını söyledi.

AK Parti iktidarının Türkiye'yi orta gelir grubundan üst gelir grubuna çıkardığını ifade eden Ala, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kalıcı olarak varlık sürdürmek ve Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış 10 ülkesi arasına sokmak için yeni reform programları ortaya koyacaklarını belirtti.

Dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış 10 ülkesi arasına girmek için demokrasinin, ekonominin, sosyal yapının gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Ala, şöyle konuştu:

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"Ekonomide de elbette sorunlar var ama ekonomide 235 milyar dolardan alıp bugün 1,6 trilyon dolara çıkaran bu kadrodur. Dünyada trilyon dolarlık ülkeler arasına sokan ve Türkiye'yi üst gelir grubuna çıkaran bu kadrodur, bu anlayıştır, bu yönetimdir. Hiç merak etmeyin, Türkiye bugünkü sorunları da çözüp yoluna devam edecek. Sorunsuz bir ülke vadetmiyor kimse kimseye. Dünyada sorunsuz ülke yok ama sorunlarını çözebilen ülkeler var. Sorunlarını sömüren ülkeler var ya da altında kalan ülkeler var. İşte biz AK Parti ve Türkiye, sorunlarını çözerek yola devam eden bir ülkeyiz. Onun için umut vadediyoruz. Onun için 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz."

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- "Milleti sivil, fırsatlar anayasasıyla buluşturmak bütün siyasetin görevi"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yaptıklarımızı garanti altına alan, geri dönmemek üzere haklar, özgürlükler, demokrasi konusunda, ekonomi konusunda ve yapacaklarımız konusunda da Türkiye'nin gençlerini, Türkiye'nin beyinlerini fırsatlarla buluşturacak olan politikamızı ortaya koymak için de yeni sivil bir anayasaya ihtiyacımız var diyoruz ve bunu başından beri dile getiriyoruz. Şimdi Meclis'te oluşan, bu siyasetin sorun çözme kapasitesini inşallah önümüzdeki dönemde yeni sivil, katılımcı, özgürlükçü bir anayasa konusunda da görmek istiyoruz. Hak ve özgürlükleri garanti altına alan, gençlerin önündeki fırsatlarla buluşmasını sağlayacak olan, toplumun dayanışmasını mümkün kılacak olan, garanti altına alacak olan, işleyen, şeffaf, açık, hesap verebilen bir devlet yapısının da tahkim edilmesini sağlayacak olan bir sivil anayasa. Millet iradesini, devlet idaresine tam hakim kılacak bir anayasayı yapmanın artık zamanı geldi de geçiyor. Milleti sivil, haklar anayasası, fırsatlar anayasasıyla buluşturmak bütün siyasetin de görevidir ve aynı zamanda sorumluluğudur. Bunun için de biz çalışmalarımızı yaptık ve diğer partilerle de bütün Meclis'te de sivil toplum örgütümüzle, toplumumuzla da bunları paylaşacağız."

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Toplantıya, bazı AK Parti Konya milletvekilleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen, merkez ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.