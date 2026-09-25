Konya'da izolasyon yaptığı çatıda yangın çıkan ustayı itfaiye ekibi kurtardı

Çatıda oksijen tüplerinin olduğu ve patlama ihtimali bulunduğu iddiaları üzerine polis ekipleri binanın çevresini boşalttı.

Söndürme çalışmalarına destek için Beyşehir'de faaliyet gösteren bazı firmalara ait beton mikserleri de bölgeye sevk edildi.

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