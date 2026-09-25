Konya'da izolasyon yaptığı çatıda yangın çıkan ustayı itfaiye ekibi kurtardı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde izolasyon yaptığı 5 katlı binanın çatısında yangın çıkınca mahsur kalan kişi, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde izolasyon yaptığı 5 katlı binanın çatısında yangın çıkınca mahsur kalan kişi, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Müftü Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın çatısında izolasyon çalışması yapılırken yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler çatının tamamını sardı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.
Bina tahliye edilirken, çatıda bulunan usta alevlerin arasında kaldı.
Usta, itfaiye aracının merdiveniyle indirildi.
Sağlık ekiplerince muayene edilen ustanın iyi olduğu öğrenildi.
Söndürme çalışmalarına destek için Beyşehir'de faaliyet gösteren bazı firmalara ait beton mikserleri de bölgeye sevk edildi.
Çatıda oksijen tüplerinin olduğu ve patlama ihtimali bulunduğu iddiaları üzerine polis ekipleri binanın çevresini boşalttı.
Yoğun müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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