Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya'da izolasyon yaptığı çatıda yangın çıkan ustayı itfaiye ekibi kurtardı

        Konya'da izolasyon yaptığı çatıda yangın çıkan ustayı itfaiye ekibi kurtardı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde izolasyon yaptığı 5 katlı binanın çatısında yangın çıkınca mahsur kalan kişi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 18:30 Güncelleme:
        Konya'da izolasyon yaptığı çatıda yangın çıkan ustayı itfaiye ekibi kurtardı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde izolasyon yaptığı 5 katlı binanın çatısında yangın çıkınca mahsur kalan kişi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Müftü Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın çatısında izolasyon çalışması yapılırken yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler çatının tamamını sardı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

        Bina tahliye edilirken, çatıda bulunan usta alevlerin arasında kaldı.

        Usta, itfaiye aracının merdiveniyle indirildi.

        Sağlık ekiplerince muayene edilen ustanın iyi olduğu öğrenildi.

        Söndürme çalışmalarına destek için Beyşehir'de faaliyet gösteren bazı firmalara ait beton mikserleri de bölgeye sevk edildi.

        REKLAM

        Çatıda oksijen tüplerinin olduğu ve patlama ihtimali bulunduğu iddiaları üzerine polis ekipleri binanın çevresini boşalttı.

        Yoğun müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milliler Kocaeli'de Fransa'ya mağlup oldu
        Milliler Kocaeli'de Fransa'ya mağlup oldu
        Emrah Yaşar, Avrupa Şampiyonu!
        Emrah Yaşar, Avrupa Şampiyonu!
        Busenaz Sürmeneli altın madalyanın sahibi oldu!
        Busenaz Sürmeneli altın madalyanın sahibi oldu!
        Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonu!
        Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Newsweek'e konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Newsweek'e konuştu
        F.Bahçe galibiyetle başladı!
        F.Bahçe galibiyetle başladı!
        "Fon soruşturmasında 76 şüpheliye adli işlem"
        "Fon soruşturmasında 76 şüpheliye adli işlem"
        Beşiktaş sezona mağlubiyetle başladı!
        Beşiktaş sezona mağlubiyetle başladı!
        Dragon Hackerz'in 2 yöneticisine gözaltı
        Dragon Hackerz'in 2 yöneticisine gözaltı
        "İran 7 günlük bir plan sundu"
        "İran 7 günlük bir plan sundu"
        Balkanlardan geliyor... Sıcaklık düşüyor! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Balkanlardan geliyor... Sıcaklık düşüyor! Bu hafta hava nasıl olacak?
        UEFA'dan Matteo Guendouzi müjdesi
        UEFA'dan Matteo Guendouzi müjdesi
        Okan Buruk'tan flaş kadro kararı!
        Okan Buruk'tan flaş kadro kararı!
        Sigarayı nasıl bıraktı?
        Sigarayı nasıl bıraktı?
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Boşandılar
        Boşandılar
        "Özgür Filistin Turnesi" düzenleyecek
        "Özgür Filistin Turnesi" düzenleyecek
        Türk kahve zinciri satıldı! İşte yeni sahibi
        Türk kahve zinciri satıldı! İşte yeni sahibi
        Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması
        Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması
        Siyasal-askeri casusluk operasyonu! 22 gözaltı kararı, 2 şirkete kayyum
        Siyasal-askeri casusluk operasyonu! 22 gözaltı kararı, 2 şirkete kayyum

        Benzer Haberler

        Konya'dan kısa kısa
        Konya'dan kısa kısa
        Konya'da DOSD Meram'ın kuruluş yılıyla ilgili toplantı yapıldı
        Konya'da DOSD Meram'ın kuruluş yılıyla ilgili toplantı yapıldı
        GRAFİKLİ - AFAD'ın Obruk Duyarlılık Haritası'nda çalışmalar tamamlandı
        GRAFİKLİ - AFAD'ın Obruk Duyarlılık Haritası'nda çalışmalar tamamlandı
        Sille'nin tarihi atmosferinde Şam çeliğine sanatını işliyor
        Sille'nin tarihi atmosferinde Şam çeliğine sanatını işliyor
        Konya İmam Hatip Lisesi yeni binasında hizmet vermeye başladı
        Konya İmam Hatip Lisesi yeni binasında hizmet vermeye başladı
        Çevre ve hava kirliliği romatizmal hastalıkları tetikliyor
        Çevre ve hava kirliliği romatizmal hastalıkları tetikliyor