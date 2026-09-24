Çevre ve hava kirliliği romatizmal hastalıkları tetikliyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tıp Fakültesi Romatoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Adem Küçük, "Eskiden hava daha temizdi, romatolojik hastalıklar daha azdıa ama artık çevresel kirlilik önemli bir sağlık sorunu olmaya başladı. Çevresel kirliliğin romatizmal hastalıkları tetiklediği anlaşıldı." dedi.

Prof. Dr. Adem Küçük, NEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Hasta-Hekim Buluşması" programında, romatizmal hastalıkların belirtileri, tarihsel gelişimi ve tedavideki yeniliklere ilişkin sunum yaptı.

Romatizmal hastalıkların tanısında yaşanan gecikmelere dikkati çeken Prof. Dr. Küçük, toplumda farkındalık oluşturmanın önemini vurguladı.

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Küçük, hastaların doğru tanıya ulaşana kadar farklı branşları gezmek zorunda kaldığını belirterek, "Bazen doktora ulaşmak kolay olmayabiliyor. Tanı gecikince hastalar çeşitli problemler yaşıyor. Bunları aşmamız ancak toplumun bilinçlenmesiyle olur. Bu toplantılarla ve sosyal medya vasıtasıyla farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz." dedi.

- "Sigaradan uzak durulduğunda romatizma riski düşecektir"

Romatolojik hastalıkların insanlık tarihi kadar eski olduğuna dikkati çeken Küçük, şöyle konuştu:

"Bu hastalıklar aniden bir trafik kazası gibi ortaya çıkmıyor. Bir belli bir süreç var. Mesela çevre ve hava kirliliği. Eskiden hava daha temizdi, romatolojik hastalıklar azdı ama artık çevresel kirlilik önemli bir sağlık sorunu olmaya başladı. Çevresel kirliliğin romatizma hastalığını tetiklediği anlaşıldı. Sigara sadece akciğer ve kalp rahatsızlıklarına yol açmıyor, antikor oluşumunu ve romatizmal hastalıkları da doğrudan tetikliyor. Çevresel etkenleri kontrol altına almamız şart. Kilo verildikçe ve sigaradan uzak durulduğunda romatizma riski düşecektir."

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- Erken tanı eklem hasarını önlüyor

Prof. Dr. Küçük, günümüzde gelişen tedavi seçenekleri sayesinde kalıcı eklem hasarlarının önüne geçilebildiğini, eklemlerde şişlik, kızarıklık ve bel ağrısı gibi belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden uzmana başvurulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Etkinlik, Prof. Dr. Adem Küçük'ün katılımcıların sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.