Akşehir Onur Günü, etkinliklerle kutlandı
Akşehir'de 24 Ağustos Akşehir Onur Günü, tören ve etkinliklerle kutlandı.
Akşehir'de 24 Ağustos Akşehir Onur Günü, tören ve etkinliklerle kutlandı.
İplikçi Camisi'nde okutulan Mevlid-i Şerif ile başlayan program Batı Cephesi Karargahı Müzesi önünde fotoğraf sergisinin açılmasıyla devam etti.
Daha sonra bando eşliğinde Batı Cephesi Karargahı önünden Taş Medrese Camisi'ne kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Ardından Akşehirspor tesislerinde tarihi futbol maçı yeniden canlandırıldı.
Program, Akşehir Kültür Merkezi'nde tarihçi yazar Sinan Meydan'ın "Akşehir'den Afyon'a Büyük Taarruz" konulu konferansıyla sona erdi.
Etkinliklere AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Şen, Belediye Başkanı Nuri Köksal, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.
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