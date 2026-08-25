Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Akşehir Onur Günü, etkinliklerle kutlandı

        Akşehir Onur Günü, etkinliklerle kutlandı

        Akşehir'de 24 Ağustos Akşehir Onur Günü, tören ve etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 11:53 Güncelleme:
        Akşehir Onur Günü, etkinliklerle kutlandı

        Akşehir'de 24 Ağustos Akşehir Onur Günü, tören ve etkinliklerle kutlandı.

        İplikçi Camisi'nde okutulan Mevlid-i Şerif ile başlayan program Batı Cephesi Karargahı Müzesi önünde fotoğraf sergisinin açılmasıyla devam etti.

        Daha sonra bando eşliğinde Batı Cephesi Karargahı önünden Taş Medrese Camisi'ne kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Ardından Akşehirspor tesislerinde tarihi futbol maçı yeniden canlandırıldı.

        Program, Akşehir Kültür Merkezi'nde tarihçi yazar Sinan Meydan'ın "Akşehir'den Afyon'a Büyük Taarruz" konulu konferansıyla sona erdi.

        Etkinliklere AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Şen, Belediye Başkanı Nuri Köksal, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuriş soruşturmasında 3'üncü dalga: 54 kişiye gözaltı kararı
        Kuriş soruşturmasında 3'üncü dalga: 54 kişiye gözaltı kararı
        İstanbul'da vahşet! Karısına kurşun yağdırdı!
        İstanbul'da vahşet! Karısına kurşun yağdırdı!
        Washington ‘Kimse Güvende Değil’ dedi
        Washington ‘Kimse Güvende Değil’ dedi
        Lyon 11'i netleşiyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Dışişleri: ABD'nin 'Suriye' kararından memnunuz
        Dışişleri: ABD'nin 'Suriye' kararından memnunuz
        Ayva dalı cinayetinde kurşunlardan biri inekten çıktı
        Ayva dalı cinayetinde kurşunlardan biri inekten çıktı
        Adım adım Miretti!
        Adım adım Miretti!
        Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltılar!
        Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltılar!
        Ev ve otomobil ilanlarında 'Fiyat için DM' yazanlara ceza
        Ev ve otomobil ilanlarında 'Fiyat için DM' yazanlara ceza
        Kadın kalbini anlamak için erkek kalbi yetmiyor
        Kadın kalbini anlamak için erkek kalbi yetmiyor
        İşte Okan Buruk'un stoper planı!
        İşte Okan Buruk'un stoper planı!
        Kabine 3'üncü kez Ahlat'ta
        Kabine 3'üncü kez Ahlat'ta
        Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel
        Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel
        Dalgaların tadını çıkardı
        Dalgaların tadını çıkardı
        Evlenmekten vazgeçti, düğünden vazgeçmedi!
        Evlenmekten vazgeçti, düğünden vazgeçmedi!
        Bıçaklayıp öldürdüler, evde oturmaya devam ettiler!
        Bıçaklayıp öldürdüler, evde oturmaya devam ettiler!
        'Evlilik' sorularına yanıt verdi
        'Evlilik' sorularına yanıt verdi
        Avrupa'nın ünlü market zincirinde böcek ilacı alarmı
        Avrupa'nın ünlü market zincirinde böcek ilacı alarmı
        Maç sonu aşkına koştu
        Maç sonu aşkına koştu
        "Haddini bildirdim"
        "Haddini bildirdim"

        Benzer Haberler

        Antrenör baba, masa tenisi sevgisi aşıladığı oğluyla şampiyonluk peşinde
        Antrenör baba, masa tenisi sevgisi aşıladığı oğluyla şampiyonluk peşinde
        Akşehirli usta öğretici kitre bebeklerle Nasrettin Hoca fıkralarını geleceğ...
        Akşehirli usta öğretici kitre bebeklerle Nasrettin Hoca fıkralarını geleceğ...
        Karapınar'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı sene başı değerlendirme toplantı...
        Karapınar'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı sene başı değerlendirme toplantı...
        Konya'da silahla vurulan genç hayatını kaybetti
        Konya'da silahla vurulan genç hayatını kaybetti
        Zeynel'in en büyük hayali için itfaiye seferber oldu
        Zeynel'in en büyük hayali için itfaiye seferber oldu
        Konya'da silahlı kavga: 1 ölü
        Konya'da silahlı kavga: 1 ölü