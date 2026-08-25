Akşehir Onur Günü, etkinliklerle kutlandı

Daha sonra bando eşliğinde Batı Cephesi Karargahı önünden Taş Medrese Camisi'ne kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Ardından Akşehirspor tesislerinde tarihi futbol maçı yeniden canlandırıldı.

İplikçi Camisi'nde okutulan Mevlid-i Şerif ile başlayan program Batı Cephesi Karargahı Müzesi önünde fotoğraf sergisinin açılmasıyla devam etti.

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