Akşehir'de 8. Zekai Baloğlu Atletizm yarışması düzenlendi
Akşehir'de düzenlenen 8. Zekai Baloğlu Atletizm yarışmasında dereceye giren 42 sporcu ödüllerini aldı.
Giriş: 27.10.2026 - 16:35 Güncelleme:
Akşehir'de düzenlenen 8. Zekai Baloğlu Atletizm yarışmasında dereceye giren 42 sporcu ödüllerini aldı.
252 sporcunun 14 kategoride yarıştığı müsabakalarda dereceye giren 42 sporcuya, düzenlenen ödül töreniyle madalyaları verildi.
Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, tüm sporculara başarılar diledi.
Konuşmaların ardından Yiğit ve ilçe protokolü sporculara madalyalarını verdi.
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