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        M1 Konya AVM'den Cumhuriyetin 103'üncü yılına özel kutlama

        M1 Konya AVM, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü 2829 Ekim tarihlerinde iki gün boyunca birbirinden renkli, coşkulu ve çocuklara özel etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:47 Güncelleme:
        M1 Konya AVM'den Cumhuriyetin 103'üncü yılına özel kutlama

        M1 Konya AVM, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103’üncü yıl dönümünü 2829 Ekim tarihlerinde iki gün boyunca birbirinden renkli, coşkulu ve çocuklara özel etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.

        FIBA Commercial Properties'in (FIBA CP) yönetimini üstlendiği M1 Konya AVM, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı iki gün boyunca sürecek renkli ve coşkulu bir programla kutlamaya hazırlanıyor. Kortejler, bando ve illüzyon gösterileri, okul performansları ve özel atölyelerle zenginleşen etkinlik programı, ziyaretçilere Cumhuriyet Bayramı’nın gururunu ve heyecanını hep birlikte yaşama fırsatı sunacak.

        Kortejler ve bando gösterileri düzenlenecek

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        Her iki gün de saat 13.00’te Türk bayrağı ve balon dağıtımıyla başlayacak kutlamalar, saat 14.00’te geleneksel Bando ve Dev Maskotlarla Cumhuriyet Korteji ile devam edecek. AVM içerisinde gerçekleşecek kortej, ziyaretçilere bayram coşkusunu hep birlikte yaşatacak.

        28 Ekim Çarşamba günü saat 15.00’te öğrencilerin hazırladığı ‘Minik Kalplerden Büyük Cumhuriyet Coşkusu’ okul gösterileri ziyaretçilerle buluşacak. Çocukların ilgiyle takip edeceği İllüzyon Gösterisi ise 28 Ekim’de saat 16.15’te, 29 Ekim Perşembe günü saat 14.55’te gerçekleştirilecek.

        Perşembe günü ‘Balon Yağmuru’ ile final yapılacak

        29 Ekim Perşembe günü de Cumhuriyet Bayramı coşkusu M1 Konya AVM’de devam edecek. Saat 15.10’da maskotlar eşliğinde Cumhuriyet marşları yankılanırken, saat 16.00’da gerçekleşecek Balon Yağmuru etkinliği ziyaretçilere bayram sevincini yaşatacak.

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        Minikler için Cumhuriyet Sanat Atölyesi

        Kutlamalar kapsamında 2829 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Cumhuriyet Sanat Atölyesi’nde çocuklar, üreticiliklerini ortaya koyarken Cumhuriyet coşkusunu da yaşayacak. Minikler, Türk bayrağı temalı boyama çalışmaları ve Cumhuriyet sevgisini yansıtan bileklik tasarımlarıyla hem el becerilerini geliştirecek hem de bayramın anlamını sanatla keşfedecek.

        Cumhuriyet Sanat Atölyesi, 28 29 Ekim tarihlerinde her iki gün de çocukların katılımıyla beş ayrı seansta gerçekleştirilecek. Minikler, 13.00 14.00, 14.30 15.30, 16.00 17.00, 17.30 18.30 ve 19.00 20.00 saatleri arasında düzenlenecek atölyelere katılarak Cumhuriyet coşkusunu sanatla buluşturabilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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