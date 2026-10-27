'Karlar ülkesi'nde sonbahar manzarası

FİNLANDİYA'da sonbaharda renk değiştiren ağaçlar ve bitki örtüsü güzel görüntüler oluşturdu.

Finlandiya’da Baltık Denizi'nin kuzey kolu olan Botni Körfezi’nde yer alan Vaasa’da yaşayanlar sonbaharın güzel günlerini sahilde balık tutarak veya bisiklete binerek değerlendiriyor. Seinajoki kentinde yaşayanlar da sarı, turuncu, yeşil ve kızıl renge bürünen ormanlar ve göl kenarlarına vakit geçiriyor. Sonbaharda ülkenin dört bir yanında güzel manzaralar oluşuyor.

Finlandiya, yılın neredeyse yarısını soğuk ve beyaz örtüyle geçiriyor.