Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Kuyumcu dükkanında 1,8 milyon TL'lik altını bozdururken suçüstü yakalandı

        Kuyumcu dükkanında 1,8 milyon TL'lik altını bozdururken suçüstü yakalandı

        KONYA'da telefon dolandırıcılığı yöntemiyle bir kişinin piyasa değeri 1 milyon 800 bin TL olan 1 kilo 200 gram altınını kuyumcuda bozdurmak isteyen şüpheli, suçüstü yakalandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:05 Güncelleme:
        Kuyumcu dükkanında 1,8 milyon TL'lik altını bozdururken suçüstü yakalandı

        KONYA'da telefon dolandırıcılığı yöntemiyle bir kişinin piyasa değeri 1 milyon 800 bin TL olan 1 kilo 200 gram altınını kuyumcuda bozdurmak isteyen şüpheli, suçüstü yakalandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendisini savcı ve polis olarak tanıtıp, telefonla dolandırmak istediği kişiden piyasa değeri 1 milyon 800 bin TL olan 1 kilo 200 gram altın aldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı. Ekipler, dolandırıcı çetesinde 'Eldenci' olarak tabir edilen mağdurla buluşup altınları alan kişinin gittiği kuyumcu dükkanını belirledi. Ardından kuyumcu dükkanına yapılan operasyonda dolandırıcı, altınları bozdurmak isterken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Altınlar, sahibine geri verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        'Karlar ülkesi'nde sonbahar manzarası
        'Karlar ülkesi'nde sonbahar manzarası
        Konya'da 7,8 milyonluk altın dolandırıcılığı şüphelisi tutuklandı
        Konya'da 7,8 milyonluk altın dolandırıcılığı şüphelisi tutuklandı
        Necmettin Erbakan, doğumunun 100. yılında uluslararası kongreyle anıldı
        Necmettin Erbakan, doğumunun 100. yılında uluslararası kongreyle anıldı
        Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
        Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
        60. Konya Aşıklar Bayramı başladı
        60. Konya Aşıklar Bayramı başladı
        Medicana Konya'da meme kanserine karşı farkındalık buluşması
        Medicana Konya'da meme kanserine karşı farkındalık buluşması