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        Pancar yüklü traktöre tır çarptı, şeker pancarları yola saçıldı

        Konya'nın Karapınar ilçesinde pancar yüklü traktöre aynı yönde seyreden tırın çarpması sonucu römork devrildi. Tonlarca şeker pancarı yola saçılırken, kazada yaralanan olmadı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:43 Güncelleme:
        Pancar yüklü traktöre tır çarptı, şeker pancarları yola saçıldı

        Konya'nın Karapınar ilçesinde pancar yüklü traktöre aynı yönde seyreden tırın çarpması sonucu römork devrildi. Tonlarca şeker pancarı yola saçılırken, kazada yaralanan olmadı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, KarapınarKonya kara yolu üzerindeki Merdivenli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şeker pancarı hasadından dönen ve arkasında römorklar bulunan traktör, Karapınar istikametine seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen bir tırın çarpması sonucu devrildi. Çarpmanın etkisiyle römorkta bulunan şeker pancarları kara yoluna saçıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre aksarken, traktör sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. İhbar üzerine çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Devrilen römorkun kaldırılması ve yola saçılan pancarların temizlenmesinin ardından kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

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        Kaza anı güvenlik kamerasında

        Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, pancar yüklü traktör ve römorklarının seyir halinde olduğu sırada aynı yönde ilerleyen tırın çarpma anı görülüyor. Çarpmanın ardından çıkan gürültü üzerine çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar da görüntülere yansıyor.

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