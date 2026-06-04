Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Akşehir'de kiraz fidanı dağıtıldı

        Akşehir'de kiraz fidanı dağıtıldı

        Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde yürütülen "Yeniden Hayat Bulan Kiraz Bahçeleri Projesi" kapsamında Gölçayır Mahallesi'nde kiraz fidanı dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 15:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akşehir'de kiraz fidanı dağıtıldı

        Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde yürütülen "Yeniden Hayat Bulan Kiraz Bahçeleri Projesi" kapsamında Gölçayır Mahallesi'nde kiraz fidanı dağıtıldı.


        Programda konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil İbrahim Önder, Akşehir'in coğrafi işaretli ürünü olan kirazın ilçe ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.


        İlçede yaklaşık 15 bin dekar alanda kiraz üretimi yapıldığını ifade eden Önder, değişen iklim koşulları ve yaşlanan bahçeler nedeniyle üretimde yenilikçi adımların gerekli hale geldiğini söyledi.

        Önder, proje kapsamında ilçenin farklı bölgelerinde 5 dekarlık alanda 4 üreticiyle demonstrasyon bahçeleri kurulacağını belirterek, iklim şartlarına uyumlu, hastalıklara dayanıklı, pazar değeri yüksek yeni kiraz çeşitlerinin verileceğini kaydetti.

        Projenin hedefinin kiraz üretiminde verimliliği artırmak, modern üretim tekniklerini yaygınlaştırmak ve çiftçilerin gelir seviyesini yükseltmek olduğunu vurgulayan Önder, kurulacak örnek bahçelerin yeni çeşitlerin performansını ortaya koyacağını ifade etti.

        Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, tarımın ilçe ekonomisindeki stratejik önemine dikkat çekerek, üreticilerin değişen iklim şartlarına uyum sağlayabilmesi için yeni projelerin hayata geçirilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.




        Programa Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Kısa, Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Ekerbiçer, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Ahmet Tosun, Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil İbrahim Önder, Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürü İsmail Demirtaş, KOP Başkan Yardımcısı Kasım Akyol, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ender Kalkan, Ticaret Borsası Başkanı Çınar Galip Akyol, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Muammer Sağlam, Milliyetçi Hareket Partisi Akşehir İlçe Başkanı Murat Yıldız, kurum temsilcileri, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        Örnek daire görüntülendi
        Örnek daire görüntülendi
        Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Sadettin Saran'a 2,5 yıl hapis cezası
        Sadettin Saran'a 2,5 yıl hapis cezası
        Köyünde konser verdi
        Köyünde konser verdi
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        Sıfır Atık Festivali başladı
        Sıfır Atık Festivali başladı
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret

        Benzer Haberler

        Konya'da felç hastalar için yürüme robotu kapasitesi arttı Beyhekim Eğitim...
        Konya'da felç hastalar için yürüme robotu kapasitesi arttı Beyhekim Eğitim...
        Konya'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
        Konya'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
        Gerze horozunun genetik mirası Konya'da korunuyor
        Gerze horozunun genetik mirası Konya'da korunuyor
        40 yıldır kullanılmayan tarihi yayla yolunu tekrar yürüdüler
        40 yıldır kullanılmayan tarihi yayla yolunu tekrar yürüdüler
        Takla atan otomobilden sürücü yaralı kurtuldu
        Takla atan otomobilden sürücü yaralı kurtuldu
        18. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali s...
        18. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali s...