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        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri 18. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali sürüyor

        18. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali sürüyor

        Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "18. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" ikinci gününde etkinliklerle devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 21:05 Güncelleme:
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        18. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali sürüyor

        Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "18. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" ikinci gününde etkinliklerle devam etti.


        Festival kapsamında Azerbaycan Devlet Akademik Milli Dram Tiyatrosu "Kral Lear'ın Faciası" oyununu, Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde izleyiciyle buluşturdu.

        William Shakespeare'in yazdığı David Sakvarelidze'nin yönetmenliğini yaptığı Kral Lear'ın Faciası, seyirciden büyük beğeni topladı.

        Festival kapsamında Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun "Alacalı Şemsiye" oyunu, Çumra Çatalhöyük Karşılama Merkezi Konferans Salonu'nda Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun "Sihirli Lamba" oyunu, Karaman Göktepe'de Antalya Devlet Tiyatrosu'nun "Kırmızı Cüce" oyunu, Selçuklu Kongre Merkezi'nde ise Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun "V. Frank" oyunu sahne aldı.

        Festivalde yarın da saat 20.00'de Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde, Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "Bu da geçer ya hu" gösterisi ile Selçuklu Kongre Merkezi'nde Antalya Devlet Tiyatrosu'nun "Buzlar Çözülmeden" oyunu seyirciyle buluşacak. Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda Sivas Devlet Tiyatrosu'nun "Pofu" oyunu ile Karaman Göktepe'de Antalya Devlet Tiyatrosu'nun "Kırmızı Cüce" oyunları ise saat 11.00 ve 14.00'te ikişer seans olarak sahnelenecek.

        Dört yabancı ekip ve 11 yerli grubun katılımıyla gerçekleştirilecek festivalde 23 seçkin oyun, 37 temsille Konyalı sanatseverlerle buluşacak.

        Festival, 10 Haziran'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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