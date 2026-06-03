Beyşehir'de yıl sonu sergisi açıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açılışı yapıldı.



Halk Eğitim Merkezi bahçesinde düzenlenen sergide, kursiyerlerin yıl boyunca el emeğiyle ürettiği ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, halk eğitim merkezlerinin her yaştan vatandaşın kendisini geliştirmesine ve yeni beceriler kazanmasına önemli katkılar sunduğunu, sergide yer alan çalışmaların üretmenin ve öğrenmenin en güzel örneklerini yansıttığını belirtti.



Programın ardından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.



Açılışa, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Necati Karaca, kurum amirleri, kursiyerler ve davetliler katıldı.

