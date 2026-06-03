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        Huzurevi sakinleri yemek yarışmasında hünerlerini sergiledi

        Konya'da huzurevinde "Tecrübe Kazandı, Lezzet Taçlandı" temalı yemek yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 19:44 Güncelleme:
        Huzurevi sakinleri yemek yarışmasında hünerlerini sergiledi

        Konya'da huzurevinde "Tecrübe Kazandı, Lezzet Taçlandı" temalı yemek yarışması düzenlendi.


        Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Meliha Ercan Huzurevi'nde düzenlenen yarışmada, yaşlı bireyler mutfak kültürlerini sofraya yansıttı.

        Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, gazetecilere, yaşlı bireylerin sosyal hayata aktif katılımını destekleyen etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

        Yarışmada birbirinden farklı lezzetlerin hazırlandığını vurgulayan Topal, "Büyüklerimizin bilgi, tecrübe ve kültürel mirası toplumumuz için çok kıymetlidir. Onların mutlu ve aktif bir yaşam sürmeleri adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

        Katılımcılar tarafından hazırlanan lezzetler, jüri üyeleri tarafından lezzet, sunum ve özgünlük kriterlerine göre değerlendirildi.

        Yarışmanın sonunda tüm katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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