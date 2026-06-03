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        Karatay'da Halk Oyunları Şenliği düzenlendi

        Karatay Belediyesi ile Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Karatay Halk Oyunları Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 16:49 Güncelleme:
        Karatay'da Halk Oyunları Şenliği düzenlendi

        Karatay Belediyesi ile Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Karatay Halk Oyunları Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

        Karatay Şehir Parkı'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilerin sergilediği halk oyunları gösterileri ve gün boyu süren etkinlikler vatandaşlardan ilgi gördü.

        Şenlik kapsamında çocuklar ve aileler için çeşitli atölye çalışmaları düzenlendi. Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen 16 atölyenin yanı sıra Karatay Gençlik Meclisi tarafından hazırlanan 4 atölye de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Etkinlik kapsamında toplam 20 atölye faaliyeti gerçekleştirildi.

        Programa katılan Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, çocukların toplumların en değerli varlığı olduğunu ifade ederek, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

        Çocuklara küçük yaşlardan itibaren ülkelerinin, şehirlerinin ve toplumlarının kültürel değerlerini tanıtmanın son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Cvitanovic, Karatay'da düzenlenen etkinlikte kültürel mirasın yaşatılması adına ortaya konulan çabanın takdire şayan olduğunu belirtti.

        Programda konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da halk oyunlarının milletin tarihini, kültürünü, geleneklerini ve yaşam biçimini gelecek nesillere aktaran en önemli değerlerden biri olduğunu söyledi.

        Anadolu'nun her yöresinde farklı renklerle hayat bulan halk oyunlarının birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güzel göstergelerinden biri olduğunu anlatan Kılca, öğrencilerin sahnede yalnızca bir gösteri sunmadıklarını, aynı zamanda kültürel mirası yaşatarak geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir köprü kurduklarını ifade etti.



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