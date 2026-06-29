Altı kıtada 60'tan fazla ülkeye ihracat yapan Golda Gıda halka açılıyor

Gıda sektörünün güçlü üreticilerinden Golda Gıda paylarının yüzde 35'lik kısmı, Bera Holding AŞ tarafından halka arz ediliyor.



Halka arzın detayları Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Şahin ve Golda Gıda Genel Müdürü Fatih Doğan'ın katılımıyla Bera Konya Otel'de düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.



Toplantıda verilen bilgilere göre, Golda Gıda'nın çıkarılmış sermayesinin 200 milyon liradan 250 milyon liraya yükseltilmesi dolayısıyla 50 milyon lira nominal değerli paylar sermaye artırımı, 37 milyon 499 bin 998 lira nominal değerli paylar ise ortak satış olmak üzere toplam 87 milyon 499 bin 998 lira nominal değerli pay yatırımcılara sunulacak.



Pay başına 9,20 lira sabit fiyatla gerçekleşecek halka arzın büyüklüğünün yaklaşık 805 milyon lira, halka açıklık oranının ise yüzde 35 olması bekleniyor.



Katılım endeksine uygun olan Golda Gıda payları, Borsa İstanbul Ana Pazar'da GOLDA koduyla işlem görecek. Gedik Yatırım ve Misyon Yatırım Bankası liderliğinde gerçekleştirilecek halka arz kapsamında talep toplama, 1-2 Temmuz tarihlerinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da "Borsada Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemiyle yapılacak.



Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Şahin, toplantıda yaptığı açıklamada, Golda Gıda'nın 2012 yılından beri Borsa İstanbul'da işlem gören Bera Holding'in bağlı ortaklığı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Golda Gıda'nın halka arzını yalnızca şirketimiz açısından değil, bölgemiz açısından da önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Üretim kültürüyle öne çıkan bölgemizden sermaye piyasalarına katılan şirket sayısının artmasını son derece değerli buluyoruz. Bu halka arzla birlikte Golda Gıda, Karaman'ın ilk, Konya'nın ise dokuzuncu halka açık şirketi olacak."



Şahin, Bera Holding olarak, kurumsal yapısını güçlendiren, sürdürülebilir büyüme potansiyeline sahip şirketlerini sermaye piyasalarıyla buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.



- "Kurumsal yapımızı daha da güçlendirecek şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışımızı ileri taşıyacağız"



Golda Gıda Genel Müdürü Fatih Doğan da yaklaşık 30 yıldır kalite odaklı üretim anlayışıyla faaliyet gösterdiklerini söyledi.



Karaman'daki 1 milyon 78 bin metrekarelik entegre üretim alanında makarna, un, irmik, bakliyat, bisküvi ve gofret üretimi gerçekleştirdiklerini anlatan Doğan, şunları kaydetti:



"Ürünlerimizi bugün 6 kıtada 60'tan fazla ülkeye ulaştırıyoruz. Ciromuzun yarıdan fazlasını, toplam ihracatımızın ise yaklaşık yüzde 76'sının makarnadan elde ediyoruz. Halka arzı şirketimizin yurt içi ve yurt dışındaki büyüme hedeflerini destekleyecek stratejik bir adım olarak görüyoruz. Kurumsal yapımızı daha da güçlendirecek şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışımızı ileri taşıyacağız. Güçlü üretim altyapımızı yeni yatırımlarla destekleyerek, hem üretim kapasitemizi hem de operasyonel verimliliğimizi artırmayı hedefliyoruz."



- Halka arz gelirinin büyük kısmı kapasite artışı ve modernizasyon yatırımlarında kullanılacak



Doğan, halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 50-60'lık bölümünü makarna, irmik, bakliyat ve bisküvi üretim hatlarına yönelik kapasite artışı ve modernizasyon yatırımlarında kullanacaklarını aktardı.



Kalan yüzde 40-50'lik bölümünü ise işletme sermayesinin güçlendirilmesinde değerlendirmeyi planladıklarını dile getiren Doğan, "Anadolu buğdayının kalitesini ve lezzetini daha geniş pazarlara ulaştırmayı hedefliyoruz. Bunun yanında katma değeri yüksek ürün gruplarına odaklanacak, ürün çeşitliliğimizi artıracak, yeni pazarlara açılırken mevcut ihracat pazarlarımızdaki etkinliğimizi de güçlendireceğiz." diye konuştu.



Şirketin finansal performansına ilişkin de bilgi veren Doğan, "2026 yılının ilk çeyreğinde hasılatımız 685 milyon lirayı aşarken özkaynaklarımız 3,9 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde brüt karımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla yaklaşık 91 milyon lira olarak gerçekleşti. Halka arzdan sağlayacağımız kaynakla kapasite artışı, modernizasyon ve verimlilik yatırımlarımızı hızlandırarak rekabet gücümüzü daha da artırmayı hedefliyoruz." dedi.



- Sürdürülebilirlik yatırımları da devam ediyor



Sürdürülebilirliği uzun vadeli büyüme stratejisinin temel unsurlarından biri olarak gördüklerini kaydeden Doğan, Sıfır Atık Belgesi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası, kojenerasyon tesisi ve 1,8 megavat kurulu güce sahip güneş enerji santraliyle enerji verimliliğini artırmaya yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyledi.



Doğan, verimlilik ve kapasite artışını desteklemek amacıyla ilave güneş enerji santrali ve enerji depolama yatırımlarını da değerlendirdiklerini belirterek, çevreye ve topluma değer üreten sürdürülebilir üretim anlayışını geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

