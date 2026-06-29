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        Konya'nın Huğlu Mahallesi 70 milyon dolarlık ihracatıyla 20 ili geride bıraktı

        ABDULLAH DOĞAN - Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı 2 bin 700 nüfuslu Huğlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren firmalar, yılda toplam 70 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 11:46 Güncelleme:
        Konya'nın Huğlu Mahallesi 70 milyon dolarlık ihracatıyla 20 ili geride bıraktı

        ABDULLAH DOĞAN - Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı 2 bin 700 nüfuslu Huğlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren firmalar, yılda toplam 70 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriyor.

        Toros Dağları'nın eteklerinde kurulu Huğlu Mahallesi, kırsal kimliğine rağmen savunma sanayisine yönelik üretim altyapısıyla dikkati çekiyor.

        Yaklaşık 100 yıllık tüfek imalat geleneğinin sürdürüldüğü mahallede yılda 100 binin üzerinde av tüfeği üretiliyor.

        Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ile 20'ye yakın firma, mahallede faaliyet gösteriyor.

        - İhracatta 20 ili geride bıraktı

        Türkiye İhracatçılar Meclisinin 2025 yılı verilerine göre, 59,5 milyon dolar ihracatıyla 62. sırada yer alan Iğdır'ı sırasıyla Erzincan, Sinop, Yozgat, Erzurum, Tokat, Van, Kırıkkale, Ağrı, Siirt, Bartın, Batman, Hakkari, Muş, Bitlis, Ardahan, Bingöl, Kars, Tunceli ve 104 bin dolar dış ticaret rakamıyla Bayburt izledi.

        Huğlu Mahallesi ise 70 milyon dolarlık ihracatıyla bu 20 ili geride bıraktı.

        Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tanık, AA muhabirine, 1962'de 126 ortakla kurulan kooperatifin bugün 350 ortak ve 500 çalışanla üretimini sürdürdüğünü söyledi.

        Küçük atölyelerde başlayan imalat sürecinin modern üretim tesislerine dönüştüğünü anlatan Tanık, şöyle konuştu:

        "Bugün mahalle kişi başına düşen ihracatta Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Huğlu Mahallemiz 2 bin 700 nüfusa sahip. Huğlu'da kooperatif ve 20'ye yakın büyük firma yılda 70 milyon dolarlık ihracat yapıyor. Bu da kişi başına yaklaşık 25 bin dolara tekabül ediyor. Huğlu, örnek alınması gereken bir kasaba. Kooperatifiyle, büyük firmalarıyla, savunma sanayisi, lisesiyle ve üniversitesiyle Türkiye'ye yayılması gereken örnek bir kasaba."

        Naci Tanık, mahallede 30'dan fazla farklı tip silah üretildiğini ifade ederek, "Bunların kalibresiyle, yapısıyla, müşterinin istemiş olduğu modelle beraber 250-300'e yakın model üretebiliriz. Yani 30 farklı silah tipinde 200'den fazla model." dedi.

        Tanık, ürettikleri silahlar arasında Ovis keskin nişancı tüfeği ve Mohaç makineli tabancanın bulunduğunu belirtti.

        Mahallede Selçuk Üniversitesi Huğlu Meslek Yüksekokulu ile Savunma Sanayi AR-GE Lisesi'nin bulunduğunu belirten Tanık, dışarıdan günlük gelenlerle sektörde çalışan sayısının 1500'e ulaştığını söyledi.

        Tanık, mahallede savunma sanayisine yönelik önemli projelerde ana ve alt yüklenici firmaların da yer aldığını sözlerine ekledi.

        Huğlu Mahalle Muhtarı Cihangir Sandal da mahallede yaşayanların çoğunun geçimini bu sektörden sağladığını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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