Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Anadolu Dostluk Rallisi'nin Konya-Niğde etabı başladı

        Anadolu Dostluk Rallisi'nin Konya-Niğde etabı başladı

        Anadolu Dostluk Rallisi'nin Konya-Niğde etabı, Konya'nın merkez ilçesi Selçuklu'daki Sille Mahallesi'nden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 13:05 Güncelleme:
        Anadolu Dostluk Rallisi'nin Konya-Niğde etabı başladı

        Anadolu Dostluk Rallisi'nin Konya-Niğde etabı, Konya'nın merkez ilçesi Selçuklu'daki Sille Mahallesi'nden başladı.

        TÜVTÜRK'ün desteğiyle ilk kez düzenlenen, 11 şehri kapsayan ve yerel deneyimleri odağına alan, "görmek", "tanımak", "paylaşmak" ile "iz bırakmak" temalarıyla 12 Ağustos'a kadar sürecek rallinin Antalya etabının ardından ekip Konya'da konakladı.

        Sille Mahallesi'ne doğru yola çıkan ekip, düzenlenen programa katıldı.

        Konya İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ev sahipliğindeki programda konuşan Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, kentin tarihin her döneminde çok önemli bir yerleşim ve ticaret merkezi olduğunu anımsattı.

        Konya'nın Anadolu Selçuklu Devleti'ne uzun yıllar başkentlik yaptığını ve başkent olmanın özelliklerini her yönüyle bünyesinde barındırmayı sürdürdüğünü anlatan Çetinkaya, şöyle konuştu:

        "Şu an bulunduğumuz Sille de tarihin ve kültürün kesiştiği bir nokta. Çok eski bir yerleşim yeri. Türklerin Anadolu'ya gelmesinden önce Hristiyan nüfusun yaşadığı bir yer. Dolayısıyla 7 kilise ve 7 caminin de bir arada bulunduğu bir kent. Böyle önemli bir noktada bu rallinin startını vermiş olmak önemli. Rallimiz, isimlendirmede yansıdığı gibi Anadolu Dostluk Rallisi. Anadolu'nun tüm şehirlerinin tarihi ve kültürel noktalarının tanıtılması amacıyla tertip edilen, devletimizin desteklediği, önemsediği bir etkinlik. Yurt dışından ve ülkemizin farklı kentlerinden katılan tüm rallici arkadaşlara bir kez daha teşekkür ediyorum."

        Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin de Konya'nın ev sahipliğinden memnun kaldıklarını söyledi.

        Ralli ekibi kentte, Meliha Ercan Huzurevi, Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi'ni ve Mevlana Çocuk Evleri Sitesi'ni de ziyaret etti.

        Ekip, Konya'daki etkinliklerin ardından Niğde'ye gitmek üzere yola çıktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çarşaf giyip husumetlisini vurdu! Takside kelepçe!
        Çarşaf giyip husumetlisini vurdu! Takside kelepçe!
        Ablasını kurtarmaya çalışan Arif, kurtarılamadı
        Ablasını kurtarmaya çalışan Arif, kurtarılamadı
        Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması planını reddetti
        Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması planını reddetti
        İran: ABD ile müzakere yürütmüyoruz
        İran: ABD ile müzakere yürütmüyoruz
        Lokomotiv'den Batrakov açıklaması!
        Lokomotiv'den Batrakov açıklaması!
        Vahşetin ifadesi! Bedriye Karaçay'ın katilinden kan donduran itiraf!
        Vahşetin ifadesi! Bedriye Karaçay'ın katilinden kan donduran itiraf!
        Fenerbahçe'den Ueda'ya resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Ueda'ya resmi teklif!
        Beşiktaş'a Gineli santrfor!
        Beşiktaş'a Gineli santrfor!
        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
        Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi
        Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi
        Ünlülerden Cansever'e veda
        Ünlülerden Cansever'e veda
        Görme engelli kişi metro raylarına düştü!
        Görme engelli kişi metro raylarına düştü!
        Onu tanımak neredeyse imkansız
        Onu tanımak neredeyse imkansız
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle
        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle
        Takipçilerine tepki: Asıl ben sizi istemiyorum!
        Takipçilerine tepki: Asıl ben sizi istemiyorum!
        Bir kültürümüz hızla aşınıyor
        Bir kültürümüz hızla aşınıyor
        Bu manzara mantık sınırlarını zorluyor!
        Bu manzara mantık sınırlarını zorluyor!
        "Annelikte başarısız oldum"
        "Annelikte başarısız oldum"
        Dikkatinizi sonuna kadar zorlayacak 10 bulmaca!
        Dikkatinizi sonuna kadar zorlayacak 10 bulmaca!

        Benzer Haberler

        Seydişehir Hasta Refakatçi Konukevi hizmete başlıyor
        Seydişehir Hasta Refakatçi Konukevi hizmete başlıyor
        Selçuklu'da yollar yenileniyor ulaşım daha konforlu hale geliyor
        Selçuklu'da yollar yenileniyor ulaşım daha konforlu hale geliyor
        Konya'da kadınlar şalvarlarını giydi, doyasıya eğlendi
        Konya'da kadınlar şalvarlarını giydi, doyasıya eğlendi
        Eğlence mekanında çıkan kavgada yaşamını yitirdi; 1 şüpheli tutuklandı / YE...
        Eğlence mekanında çıkan kavgada yaşamını yitirdi; 1 şüpheli tutuklandı / YE...
        Kar maskeleriyle araç soyan 5 şüpheli tutuklandı
        Kar maskeleriyle araç soyan 5 şüpheli tutuklandı
        Minibüsün camını kırıp, para ve altınları çalan kar maskeli 5 şüpheli tutuk...
        Minibüsün camını kırıp, para ve altınları çalan kar maskeli 5 şüpheli tutuk...