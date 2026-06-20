Antalya'da yaylada mahsur kalan hastaya Konya'dan itfaiye ekipleri yetişti

Antalya'nın Akseki ilçesinde koyun otlatırken rahatsızlanan hastaya Konya'dan itfaiye ekipleri ulaştı. Seydişehir İtfaiye Amirliğinden edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Akseki'ye bağlı Kuyucak Yaylası'nda koyun otlatan Mahmut Çetin, yola 3 kilometre uzaklıkta bir bölgede rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen helikopter arazi şartları nedeniyle iniş yapamayınca bölgeye itfaiye, UMKE, jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Konya İtfaiyesine bağlı Seydişehir İtfaiye Amirliği ekipleri, kısa sürede hastaya ulaşarak ambulansla hastaneye götürdü. Hasta Mahmut Çetin, kurtarma çalışmasına katılan ekiplere teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.