Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Avrupa Kupası'nda bronz madalyalarla başlayan serisini şampiyonlukla taçlandırdı

        Avrupa Kupası'nda bronz madalyalarla başlayan serisini şampiyonlukla taçlandırdı

        BASİR GÜLÜM - Portekiz'deki Ümitler Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Konya Büyükşehir Belediyespor'un genç judocusu Havva Sena Tokmak'ın yeni hedefi, Avrupa ve dünya şampiyonalarında da zirveye çıkmak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Avrupa Kupası'nda bronz madalyalarla başlayan serisini şampiyonlukla taçlandırdı

        BASİR GÜLÜM - Portekiz'deki Ümitler Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Konya Büyükşehir Belediyespor'un genç judocusu Havva Sena Tokmak'ın yeni hedefi, Avrupa ve dünya şampiyonalarında da zirveye çıkmak.

        Daha önce Çekya'nın Teplice kentinde, Antalya'da ve Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu, son olarak Portekiz'in Faro kentinde gerçekleştirilen organizasyonda altın madalyaya uzandı.

        33 ülkeden 597 judocunun mücadele ettiği organizasyonda 40 kiloda tatamiye çıkan Havva Sena, ilk maçında İspanyol rakibini ipponla (nakavt) yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Fransız rakibini de mağlup eden başarılı sporcu, finalde karşılaştığı Brezilyalı rakibini üstün bir performansla geçerek Avrupa Kupası şampiyonluğunu elde etti.

        Bu yıl katıldığı dört Avrupa Kupası organizasyonundan da madalyayla dönen Havva Sena, uluslararası arenadaki yükselişini sürdürürken, dünya sıralamasında da önemli bir çıkış yakaladı.




        - "Kürsünün en üstünde İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum"


        Ay-yıldızlı formayla son 3 ayda katıldığı 4 Avrupa Kupası organizasyonundan da dereceyle dönen Havva Sena Tokmak, AA muhabirine, judoya ilkokul yıllarında başladığını söyledi.

        Antrenörleri Hakan ve Şeyda Aydoğan'ın yönlendirmesiyle spor hayatının şekillendiğini belirten Havva Sena, ailesinin de her zaman kendisine destek verdiğini ifade etti.

        Başarılarında antrenörlerinin büyük payı olduğunu vurgulayan Havva Sena, şunları kaydetti:

        "Bu başarıları elde etmek için günde çift antrenman yaptık. Gece gündüz hep çalıştık. Bu sene ilk olarak Türkiye Şampiyonası ile başladık. Orada şampiyon oldum. Ardından Çekya, Antalya ve Berlin'deki Avrupa Kupası organizasyonlarında üçüncülük elde ettim. Son olarak Portekiz'de düzenlenen Avrupa Kupası'nda şampiyon oldum. Önümüzde Avrupa ve dünya şampiyonası var. Hedefim buralarda da şampiyonluğumu devam ettirmek, kürsünün en üstünde İstiklal Marşı'mızı okutmak. Sonraki hedefim ise gençlerde de bu şekilde başarılarımı devam ettirip 2032 yılındaki olimpiyatlara katılmak."





        - "Avrupa Şampiyonası'nın favori isimlerinden biri"


        Konya Büyükşehir Belediyespor'un judo antrenörü Hakan Aydoğan, Havva Sena'nın yaklaşık 9 yıldır kulüp bünyesinde spor yaptığını söyledi.

        Havva Sena'nın altyapıdan itibaren Türkiye şampiyonalarında önemli dereceler elde ettiğini belirten Aydoğan, "Havva, son 4 Avrupa Kupası'nın ilk üçünde bronz, sonuncusunda ise altın madalya kazandı. Bu sonuçlarla dünya sıralamasında yükseldi ve Avrupa Şampiyonası'na favori ilk 8 sporcudan biri olarak gitmeye hak kazandı. Bizim de madalya beklentimiz çok yüksek. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğu aldıktan sonra hedefimiz Dünya Şampiyonası olacak." diye konuştu.


        Hedeflerinin Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanmak olduğunu aktaran Aydoğan, Havva Sena'nın başarılarının altyapıdaki sporcular için de önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bugün gözler CHP Grup Toplantısı'nda!
        Bugün gözler CHP Grup Toplantısı'nda!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Anne öldü kızı ağır yaralı! Eski kocadan kezzaplı dehşet!
        Anne öldü kızı ağır yaralı! Eski kocadan kezzaplı dehşet!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Yargıtay'dan yıllık izin için emsal karar
        Yargıtay'dan yıllık izin için emsal karar
        50 derece sıcaklıkta, 2 bin yıldır akıyor
        50 derece sıcaklıkta, 2 bin yıldır akıyor
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Trump'tan İran ile anlaşma mesajı
        Trump'tan İran ile anlaşma mesajı
        FIFA sessiz, skandallar büyüyor!
        FIFA sessiz, skandallar büyüyor!
        İnterneti saran sarı kabus: Backrooms
        İnterneti saran sarı kabus: Backrooms
        Aşkı doğruladı
        Aşkı doğruladı
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        18 yıl sonra gizem çözüldü
        18 yıl sonra gizem çözüldü
        Kızgın tereyağı bebeği yaktı! Feci anlar kamerada!
        Kızgın tereyağı bebeği yaktı! Feci anlar kamerada!
        Birbirlerini vurdular... İki kardeşin kanlı düellosu!
        Birbirlerini vurdular... İki kardeşin kanlı düellosu!
        Yaşlı kadını 60 bin lirası için komşusu katletti!
        Yaşlı kadını 60 bin lirası için komşusu katletti!
        "Seyirci siyahi James Bond istemez"
        "Seyirci siyahi James Bond istemez"
        Aynur'un ölümüyle ilgili 3 şüpheliden 2'si yakını çıktı!
        Aynur'un ölümüyle ilgili 3 şüpheliden 2'si yakını çıktı!

        Benzer Haberler

        Konya'da etkili olan yağışlar obruk ve yüzey yarığı oluşumunu tetikliyor
        Konya'da etkili olan yağışlar obruk ve yüzey yarığı oluşumunu tetikliyor
        Yaşlı kadın 60 bin lirası gasp edilerek öldürülmüş
        Yaşlı kadın 60 bin lirası gasp edilerek öldürülmüş
        Konya'da yer altı suyu kullanımında düşüş, barajlardaki doluluk sevindiriyo...
        Konya'da yer altı suyu kullanımında düşüş, barajlardaki doluluk sevindiriyo...
        Konya'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 5 kişi yaralandı
        Konya'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 5 kişi yaralandı
        Konya'da trafik kazası: 2 yaralı
        Konya'da trafik kazası: 2 yaralı
        Konya'daki yangında itfaiye eri şehit oldu
        Konya'daki yangında itfaiye eri şehit oldu