BBP Genel Başkanı Destici, Konya'da konuştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "7-8 Temmuz'da NATO Zirvesi Türkiye'de gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tecrübesiyle ve birikimli kadrosuyla birlikte devletimizi ve ülkemizi en üst düzeyde başarılı bir şekilde temsil etti." dedi.



Konya'nın Halkapınar ilçesinde 12. Kiraz Festivali ve toplu açılış törenine katılan Destici, burada yaptığı konuşmada, bu yıl sadece kiraz değil tüm meyve çeşitlerinin bol ve bereketli olduğunu söyledi.



Destici, bereketli yılın fiyatlarının da üreticinin ve çiftçinin yüzünü güldürecek şekilde olmasını niyaz ettiklerini belirtti.



Türkiye’nin ev sahipliğini yaptığı NATO Zirvesi'ne değinen Destici, şunları kaydetti:



"7-8 Temmuz'da NATO Zirvesi Türkiye'de gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tecrübesiyle ve birikimli kadrosuyla birlikte devletimizi ve ülkemizi en üst düzeyde başarılı bir şekilde temsil etti. Bu temsil yapılırken Türk tarihinin bir bütün olduğu da Türkiye'deki bütün vatandaşlarımıza, bütün dünyaya gösterildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bizim Osmanlı da Selçuklu da ve Göktürkler de bizim. Bu durum mehter marşıyla da vurgulandı. Yeniçerilerle de gösterildi, bundan da büyük gurur duyduk onun için Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a buradan da tekrar şükranlarımızı sunuyorum."



- "Bu milletin inancıyla ve kutsallarıyla eğlenemezsin"



Destici, Türkiye'de inanç değerlerine karşı saldırıların ve aşağılamaların bir türlü bitmek bilmediğini bildirdi.



Bu saldırıları ve aşağılamaları yapanların da bazı çevrelerden destek bulduğunu anlatan Destici, şunları kaydetti:



"Bu çevrelere baktığımızda karşımızda kimi görüyoruz ana muhalefet partisini görüyoruz. Şu anda ikili bir yapı var ama ikisini birden görüyoruz. PKK'nın siyasi uzantısını görüyoruz. En son bakıyoruz bir komedyen çıktı, Kur'an-ı Kerim ile eğleniyor. Ya sen bu cesareti nereden alıyorsun? Siyasetçileri eleştirebilirsin ve bizim mizahımızı yapabilirsin. Toplumsal olayları değerlendirebilirsin ama kardeşim bu milletin inancıyla ve kutsallarıyla eğlenemezsin. İşte eğlenirsen savcılarımız gereğini yapar ve layık olduğu yere girersin. Öyle kolay kolay da çıkarmamak lazım, aklı başına gelene kadar."



Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Vardar ise açılışını gerçekleştirdikleri projelerin ve kiraz festivalinin hayırlı olmasını diledi.



Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, festival ve hayata geçirilen projelerin toplu açılışı gerçekleştirildi.



Destici ve beraberindekiler daha sonra stantları gezerek bilgi aldı.

