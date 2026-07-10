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        Beyşehir'de aşure ikramı yapıldı

        Seydişehir Belediyesince muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Beyşehir'de aşure ikramı yapıldı

        Seydişehir Belediyesince muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Seydişehir Devlet Hastanesi ile Seydişehir Kapalı Pazar Yeri'nde vatandaşlara aşure ikramında bulundu.


        Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, aşurenin birlik, beraberlik ve paylaşmanın en önemli simgelerinden biri olduğunu belirtti.

        Geleneksel değerlerin yaşatılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla aşure etkinliği düzenlediklerini belirten Ustaoğlu, "Muharrem ayı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, paylaşmanın manevi değerinin arttığı müstesna zamanlardır. Aşure etkinliğimizle hem bu geleneği yaşatıyor hem de hemşehrilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

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