Beyşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde travma müdahale alanı oluşturuldu.

Beyşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde trafik kazası, düşme ve yaralanma vakalarına daha hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla özel travma alanı hazırlandı.

Başhekim Dr. Kutay Güven, acil servise son bir yılda 211 bin 354 hastanın başvurduğunu, bunların 12 bin 456'sının travma vakalarından oluştuğunu belirtti.

Yeni düzenlemeyle travma hastalarına zaman kaybetmeden müdahale edilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Güven, "Amacımız, hem travma hastalarımıza ivedilikle müdahale etmek hem de diğer hastalarımıza sunduğumuz acil sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdürmektir." ifadelerini kullandı.