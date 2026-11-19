Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "İletişimin Yüzyılı, Güçlü İletişim, Etkin Kamu Eğitimleri" kapsamında Konya'da "Kurumsal İtibar Yönetimi ve Bileşenleri ile Kriz İletişimi" programı gerçekleştirildi.

İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen program, Taş Bina Kültür Sanat'ta kamu kurumu çalışanlarına yönelik düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut, programda yaptığı konuşmada, bu yıl dünyayı anlatan kelimenin "insan" olarak seçildiğini, ilk insandan bugüne tüm çalışmaların insanlığa yönelik olduğunu söyledi.

Hem insan olarak görevleri hem de diğer insanlara karşı sorumlulukları olduğuna değinen Karabulut, "Bizler bugün özellikle hem kendi adımıza hem insanlık adına hem toplum adına hem de devlet adına çeşitli görevlerde bulunan, çeşitli alanlarda çalışan insanlarız. Temeline insanı alan bir kurum olarak stratejik iletişim ve kriz yönetimi kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesi, Türkiye'nin tanıtımı ve kamu diplomasisi, basın ve medya ilişkileri, devlet-millet iletişimi ve kurumsal iletişimin standartları üzerinde yoğunlaşıyoruz." ifadesini kullandı.

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- "İtibarı kaybetmemiz kolay, korumamız çok uzun süre istiyor"

Kamu çalışanlarının devleti temsil ettiğini ve kamu itibarının korunması ve yükseltilmesi noktasında üzerine büyük sorumluluklar düştüğünü kaydeden Karabulut, şöyle konuştu:

"Kamu itibarını korumak sadece o kurumun yöneticisiyle değil, tüm memurlarıyla hatta destek hizmetleri personeli, güvenlik görevlisi ile herkesle ilgilidir. Bazen bir kuruma gidiyorsunuz. Karşılaştığınız tutum ve davranışlar o kurumun itibarını sıfırlayabiliyor. Onun için bütün kurumlarımızda itibarı koruyup ayakta tutabilmemiz gerekiyor. İtibarı kaybetmemiz çok kolay ama korumamız çok uzun bir süre istiyor. Daha mantıklı, daha tutarlı, daha stratejik ne yapılabilir noktasında bugün inşallah bilgilendirme yapacağız."

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Program kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi'nden Harun Kaban ile Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi'nden Mehmet Ali Bozkurt da eğitim sunumlarını gerçekleştirdi.