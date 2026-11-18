Dünya Belediyeler Birliği (UCLG), Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve COP31 Yerel ve Bölgesel Yönetimler Elçisi Uğur İbrahim Altay, Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’nda (COP31) gençlerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre COP31 kapsamında Yeşil Alan'da "İklim Elçileri Gençlik Buluşması"nda gençlerle buluşan Altay, COP31'de Anadolu'da hüküm sürmüş medeniyetlerin çevre ile ilişkilerini anlattıkları Anadolu Medeniyetleri Bahçesi'ni oluşturduklarını anımsattı.

Altay, toplu ulaşımdan bisiklet kullanımına, HES ve GES projelerinden sıfır karbon binalara kadar Konya’da çevreye dair hayata geçirilen pek çok çalışmaya değinerek, "Şehrimizi sizlerin daha rahat yaşayabileceği, iklim değişikliğinin etkilerinden en az etkilenen, dirençli bir şehir yapmak için büyük bir çaba ve gayret içerisindeyiz. Tabii bunda desteğe ihtiyacımız var. Yani çevrecilik sadece yakanıza bir rozet takarak, bir kulübe üye olarak olmaz. Sesinizin gür çıkması lazım. Biz her yaptığımız işte bunu öncelemeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Gazze'de yaşanan insanlık dramına da dikkati çeken Altay, "Belki silahla doğrudan öldürmüyorlar ama açlıkla, susuzlukla, barınma sorunu yaşatarak oradaki insanları adeta kaderlerine terk ettiler ve ölmelerini bekliyorlar. Ama Gazze halkı düşündüğümüzden çok daha dirençli çıktı. Bu, imanlarından kaynaklıdır ve topraklarını terk etmemek için tüm dünyaya örnek bir direniş gösteriyorlar. Ama hepimizin bu konuda hesaba çekileceğini de unutmayın. Sizin üstünüze düşen, boykotu kesintisiz uygulamak, sosyal medyada bu konuya sahip çıkmak, bizim de bulunduğumuz platformlarda bu konuyu dile getirmek gibi bir vebalimiz var." diye konuştu.