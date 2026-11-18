Konya'nın Karapınar ilçesi, yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. İsviçre'den gelen yamaç paraşütü sporcuları Karapınar'daki Göktepe ve Dörtsivri uçuş alanlarından uçuş gerçekleştirdi.

Karapınar'a gelen İsviçreli sporcular, uçuş öncesinde çevreyi inceleyerek hava şartlarını ve uçuş alanlarını analiz etti. Yapılan değerlendirmelerin ardından Göktepe ve Dörtsivri uçuş alanlarından havalanan sporcular, Karapınar manzarası eşliğinde uçuş gerçekleştirdi.

"Karapınar'da uçmak gerçekten çok ilginç bir deneyim"

İsviçre'de yamaç paraşütü sporu yapan ve profesyonel eğitmen olduğunu belirten Damian Berner, "11 Kasım'da Türkiye'ye geldik. Karapınar'da yamaç paraşütü yapmak gerçekten çok ilginç bir deneyim. İsviçre'deki uçuşlarımdan tamamen farklı; arazi çok daha açık ve düz, bu da burayı uçuş için benzersiz bir yer kılıyor. İsviçre'de, Appenzell bölgesindeki bir uçuş okulunda profesyonel yamaç paraşütü eğitmeni olarak çalışıyorum. Kış aylarında ise kayak eğitmenliği yapıyorum. 13 yıldır yamaç paraşütüyle uğraşıyorum; uçmak hayatımın çok önemli bir parçası. Bu mevsimde İsviçre'de uçmam çok zor. 13 yıldır bu sporun içerisindeyim. Bu havada uçabilmek mutluluk verici. Uçuş alanının sınırsız olması ve havanın açık olması harika. Görüş mesafesi çok iyi" dedi.

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Ulutaş: "Karapınar'ın uçuş potansiyelini dünyaya tanıtıyoruz"

Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Ulutaş ise ilçenin yamaç paraşütü alanındaki tanıtım çalışmalarına ve uçuş noktalarının özelliklerine dikkat çekerek "Yapmış olduğumuz pistlerin konumlarını internete yükledik. Bu konumlar hava durumlarını otomatik olarak güncelliyor ve uçulabilirliği gösteriyor. Uçmak isteyenler de bu bölgeden geçerken bu uygulamada uçuş alanlarımızı görüyor ve bize ulaşıyor. İsviçreli misafirlerimiz de burayı çok beğendi" şeklinde konuştu.