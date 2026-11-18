Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
Konya'nın Sarayönü ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.
Giriş: 18.11.2026 - 12:09 Güncelleme:
Konya'nın Sarayönü ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.
A.B.S. yönetimindeki 42 AYZ 503 plakalı otomobil, Ladik Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi yaşamını yitirdi.
Cenazeler, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılarak, hastane morguna götürüldü.
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