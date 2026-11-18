Heimlich manevrasıyla soluk borusuna sıkışan parçayı çıkardıklarını anlatan Paksoy, "Olay anında panik olmadan manevrayı gerçekleştirdim. Hanımefendi biraz dinlendikten sonra bize teşekkür etti. Biz Heimlich manevrası eğitimleri alıyoruz. Bu tür durumlarda da vatandaşlara yardım ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Paksoy, polis noktasında görev yaptığı sırada bir kadının nefessiz kalıp kendilerinden yardım istediğini fark ettiklerini söyledi.

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