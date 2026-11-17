Konya’da iki firma, COP31 kapsamında sanayide dönüşüm odaklı çalışmalarıyla önemli bir başarıya imza attı. Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya'nın yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm konusunda Türkiye’ye örnek işletmelere sahip olduğunu ifade ederek firmaları tebrik etti.

Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren, çevreye duyarlı üretim, enerji verimliliği ve sürdürülebilir kaynak kullanımı alanındaki çalışmalarıyla yeşil dönüşüme katkı sağlayan Ardemir Döküm "Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesi"; dijital teknolojiler ve akıllı üretim sistemleriyle üretim süreçlerinin dijitalleşmesine katkı sunan İmaş Makine ise "Dijital Dönüşüm Merkezi Belgesi" almaya hak kazandı. Üretimde verimliliği artırmaya ve teknolojik altyapılarını geliştirmeye yönelik çalışmalarıyla sanayide dönüşümün önemli örneklerini ortaya koyan her iki firmanın belgeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından verildi.

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Başkan Büyükeğen'den tebrik mesajı

Konya'nın yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm konusunda Türkiye’ye örnek işletmelere sahip olduğunu ifade eden Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Büyükeğen, başarılarıyla örnek olan her iki firmayı da tebrik etti. Konya'nın yeşil dönüşüm konusunda vizyon çalışmalar hayata geçirerek lokomotif sanayi şehirlerinden biri olmaya devam edeceğinin altını çizen Büyükeğen, hem Konya Sanayi Odası hem de Konya Organize Sanayi Bölgesi olarak yeşil dönüşüm ve dijital dönüşümle birlikte verimliliği artırmaya yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini de sözlerine ekledi.