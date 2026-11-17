Konya'da otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Giriş: 17.11.2026 - 13:54 Güncelleme:
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
M.B. idaresindeki 42 ALD 373 plakalı otomobil, Beyşehir-Konya kara yolunun 5. kilometresinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü M.B. ile araçtaki yabancı uyruklu D.K. ve Z.M. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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