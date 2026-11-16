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        Dördüncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki pencereden düşen 25 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 17:35 Güncelleme:
        Dördüncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

        Konya’nın Beyşehir ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 4’üncü katındaki pencereden düşen 25 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

        Olay, Evsat Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 4’üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, zemine düşerek ağır yaralanan 25 yaşındaki Ayşegül Yıldız’a ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ayşegül Yıldız’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından apartmanda ve çevresinde inceleme başlatan polis ekipleri, genç kızın düştüğü değerlendirilen 4’üncü kattaki pencerenin açık olduğunu belirledi. Düşmenin nasıl gerçekleştiğinin aydınlatılması amacıyla geniş çaplı inceleme yapıldı.

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        Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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