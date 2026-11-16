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        Konya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

        Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 115 Kasım 2026 tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 43 şüpheliden 4'ü tutuklanarak ceza infaz kurumlarına gönderildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 16:26 Güncelleme:
        Konya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

        Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 115 Kasım 2026 tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 43 şüpheliden 4'ü tutuklanarak ceza infaz kurumlarına gönderildi.

        Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. 115 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin üzerinde ve çeşitli adreslerde yapılan aramalarda 110 gram skunk, 80 adet sentetik hap, 49 gram bonzai, 23 gram esrar, 20 gram skunk tohumu, 5 kök skunk bitkisi, 3 gram metamfetamin ve 3 gram eroin ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında uyuşturucu madde ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 39'u, jandarmadaki işlemlerinin ardından ifadeleri alınarak serbest bırakılırken, 4'ü tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

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