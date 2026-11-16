Konya Büyükşehir Belediyesinin "Şehir Konferansları" devam ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin şehrin kültür, sanat ve eğitim hayatına katkıda bulunmak için ilçelerde düzenlediği Şehir Konferansları, 2026’da da dolu dolu geçiyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehir Konferansları kapsamında farklı alanlarda uzman konuklar, Konya'nın ilçelerinde hem aile yapısına hem de gençliğe dair önemli konularda bilgiler paylaşmaya devam ediyor.

Kadınhanı, Ilgın ve Akşehir'de vatandaşlarla bir araya gelen Senai Demirci, "Öykülerle Hayat Dersleri" konulu konferansında hayatın farklı yönlerine ilişkin değerlendirmelerini ve bilgi birikimini katılımcılarla paylaştı.

REKLAM

Altınekin, Cihanbeyli ve Kulu'da düzenlenen programlarda ise Serdar Tuncer, "İlk Günkü Aşkla" başlığında kendine has üslubuyla Konyalılarla buluştu.

Mustafa Karataş da 18 Kasım Çarşamba günü Güneysınır'da, 19 Kasım Perşembe günü Hadim'de ve 20 Kasım Cuma günü Bozkır'da vatandaşlarla buluşacak.