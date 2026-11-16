Beyşehir'den kısa kısa

Mahallenin piknik alanında bir araya gelen kadınlar, kazma ve küreklerle açtıkları çukurlara orman fidanı dikti.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, doğa ve tarih dolu unutulmaz bir gün geçirdiklerini belirterek güzel bir rotaya imza attıklarını söyledi.

Etkinlikte katılımcılar, Vali Çeşmesi, Aksu Zindan Mağarası, Adada Antik Kenti ve Yazılı Kanyon'dan oluşan güzergahta yürüyüş yaptı.

Beyşehir Trekking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından düzenlenen doğa yürüyüşüne 30 doğasever katıldı.

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