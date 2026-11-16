Beyşehir'den kısa kısa
Konya'nın Beyşehir ilçesinde doğa yürüyüşü programı düzenlendi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde doğa yürüyüşü programı düzenlendi.
Beyşehir Trekking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından düzenlenen doğa yürüyüşüne 30 doğasever katıldı.
Etkinlikte katılımcılar, Vali Çeşmesi, Aksu Zindan Mağarası, Adada Antik Kenti ve Yazılı Kanyon'dan oluşan güzergahta yürüyüş yaptı.
Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, doğa ve tarih dolu unutulmaz bir gün geçirdiklerini belirterek güzel bir rotaya imza attıklarını söyledi.
- Beyşehir'li kadınlardan fidan dikme etkinliği
Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Karadiken Mahallesi'nde kadınlar, mahalleyi yeşillendirmek amacıyla fidan dikti.
Mahallenin piknik alanında bir araya gelen kadınlar, kazma ve küreklerle açtıkları çukurlara orman fidanı dikti.
Dayanışma içerisinde gerçekleştirilen etkinlikte dikilen fidanlara can suyu verildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.