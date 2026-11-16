Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "5607 Sayılı Kaçakçılık ile Mücadele Kanuna Muhalefet" suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda 28 bin 940 paket kaçak sigara, 33 bin 770 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 20 litre etil alkol, 22 kilogram tütün ve 73 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.