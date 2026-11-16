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        Hoşkubbe Millet Kütüphanesi her yaştan insanın buluşma noktası oldu

        Karatay Belediyesi tarafından hizmete sunulan Hoşkubbe Millet Kütüphanesi, zengin sosyal imkanları ve dijital randevu sistemiyle vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:24 Güncelleme:
        Hoşkubbe Millet Kütüphanesi her yaştan insanın buluşma noktası oldu

        Karatay Belediyesi tarafından hizmete sunulan Hoşkubbe Millet Kütüphanesi, zengin sosyal imkanları ve dijital randevu sistemiyle vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.

        Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2024 yılında ilçeye kazandırılan Hoşkubbe Millet Kütüphanesi, geniş bir kitleye hitap ediyor.

        İki katlı mimarisi, zengin kitap koleksiyonu ve modern çalışma alanlarıyla dikkat çeken tesis, Karatay'ın eğitim ve kültür hayatına katkı sağlıyor.

        Vatandaşların ders çalışabileceği, kitap okuyabileceği ve araştırma yapabileceği şekilde tasarlanan Hoşkubbe Millet Kütüphanesi’nde tablet ve test kitabı desteği de sağlanıyor.

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        Çocuk kütüphanesi, özel atölyeler, kubbealtı bölümü ve sessiz çalışma salonlarının bulunduğu tesiste, ders aralarında dinlenmek isteyenler için Kafe Karatay da hizmet veriyor.

        Karatay Belediyesi’nin dijital hizmetleri arasında yer alan "Yanıbaşımda Karatay" mobil uygulaması üzerinden kütüphanedeki çalışma masaları için randevu alınabiliyor.

        Hoşkubbe Millet Kütüphanesi bünyesinde yer alan Bebek Kütüphanesi de 0-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik etkinlikleriyle ailelerin ilgisini çekiyor.

        Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hoşkubbe Millet Kütüphanesi'nin farklı nesilleri aynı çatı altında buluşturan önemli bir merkez olduğunu belirtti.

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        Kütüphanelerin toplumun her kesimine hitap etmesinin önemine dikkati çeken Kılca, "Bir tarafta ilk kitaplarıyla tanışan miniklerimiz, diğer tarafta hedeflerine hazırlanan gençlerimiz var. Hoşkubbe'nin en güzel yanı da bu. Biz Karatay'da kültürü belirli mekanlarla sınırlamıyor, hayatın her dönemine dokunan bir anlayışla hareket ediyoruz. Çünkü bir şehrin gerçek zenginliği, yetiştirdiği insanlardır." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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