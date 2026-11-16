Beyşehir'de lastikçilerde kış mesaisi başladı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, havaların soğuması ve zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte sanayi esnafının kış mesaisi hız kazandı.

15 Kasım 2026 tarihinde başlayan ve 15 Nisan 2027'ye kadar devam edecek kış lastiği uygulaması, Beyşehir Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren lastikçilerde hareketliliğe neden oldu. Kış mevsiminde karşılaşılabilecek kar, buzlanma ve düşük sıcaklıklara karşı önlem almak isteyen sürücüler, araçlarının lastiklerini değiştirmek için sanayi sitesinin yolunu tutmaya başladı. Özellikle sabah ve gece saatlerinde yaşanabilecek buzlanma riskine karşı tedbir almak isteyen araç sahiplerinin lastik değişimine yönelmesi, sektördeki iş yoğunluğunu artırdı. Beyşehir Sanayi Sitesi’nde lastik satışı ve değişimi yapan esnaf, kasım ayının başından itibaren işlerinde gözle görülür bir hareketlilik yaşandığını belirtiyor.

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Sanayi sitesinde faaliyet gösteren lastik satıcısı Veysel Sodan, kış lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte yoğunluğun daha da arttığını söyledi. Sürücülerin bu yıl kış hazırlıklarını erkenden yapmaya başladığını ifade eden Sodan, özellikle olumsuz hava şartlarıyla karşılaşmadan lastik değişimini tamamlamak isteyen müşterilerin iş yerlerine başvurduğunu belirtti.