Konya'da motosikletçiler kadınlara yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla kortej düzenledi
Konya'da motosiklet sürücüleri, kadınlara yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla kortej gerçekleştirdi.
Konya'da motosiklet sürücüleri, kadınlara yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla kortej gerçekleştirdi.
Motosiklet kullanıcıları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün öncülüğünde bir araya geldi.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu otoparkından hareket eden kortej, Abdülhamit Han Caddesi üzerinden Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ulaştı.
Motosikletliler, güzergahı takip ederek yine stadyum otoparkında etkinliği tamamladı.
Korteje katılan motosikletliler, kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal duyarlılığın artırılmasına yönelik farkındalık mesajı verdi.
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