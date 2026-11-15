Konya'da motosikletçiler kadınlara yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla kortej düzenledi

Motosikletliler, güzergahı takip ederek yine stadyum otoparkında etkinliği tamamladı.

Motosiklet kullanıcıları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün öncülüğünde bir araya geldi.

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