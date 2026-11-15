Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Konya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Konya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Kentte 20 farklı noktaya uyuşturucu dağıtımı yaptığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 21 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram eroin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.