Konya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Konya'da çıkan kavgada bir çocuk, sırtından ve kolundan bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Güllüova Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.Z. (17), kişi veya kişiler ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu M.K.Z. sırtından ve kolundan bıçakla yaralandı. Yaralı şekilde kaçarak bir dükkana sığınan M.K.Z. burada yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Olayla ilgili tahkikat sürüyor.