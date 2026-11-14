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        Konya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

        Konya'da çıkan kavgada bir çocuk, sırtından ve kolundan bıçaklanarak ağır yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 19:47 Güncelleme:
        Konya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

        Konya'da çıkan kavgada bir çocuk, sırtından ve kolundan bıçaklanarak ağır yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Güllüova Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.Z. (17), kişi veya kişiler ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu M.K.Z. sırtından ve kolundan bıçakla yaralandı. Yaralı şekilde kaçarak bir dükkana sığınan M.K.Z. burada yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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        Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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