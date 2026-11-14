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        AK Parti Konya'da "Vefa Varsa Veda Yoktur" buluşmaları devam ediyor

        AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından "Vefa Varsa Veda Yoktur" temasıyla sürdürülen istişare programları kapsamında Kuruluştan Günümüze İlçe Belediye Başkanları ve İl Genel Meclis Üyeleri İstişare Programı gerçekleştirildi. Geçmiş dönemlerde Konya'nın farklı ilçelerinde ve yerel yönetimlerinde görev üstlenmiş isimleri bir araya getiren programda, teşkilat tecrübesi, yerel yönetim çalışmaları ve Konya'nın geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 16:21 Güncelleme:
        AK Parti Konya'da "Vefa Varsa Veda Yoktur" buluşmaları devam ediyor

        AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından "Vefa Varsa Veda Yoktur" temasıyla sürdürülen istişare programları kapsamında Kuruluştan Günümüze İlçe Belediye Başkanları ve İl Genel Meclis Üyeleri İstişare Programı gerçekleştirildi. Geçmiş dönemlerde Konya’nın farklı ilçelerinde ve yerel yönetimlerinde görev üstlenmiş isimleri bir araya getiren programda, teşkilat tecrübesi, yerel yönetim çalışmaları ve Konya’nın geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

        Program, İsmil Karatay Termal Tatil Köyü’nde düzenlendi. Programda önceki dönem İl Genel Meclisi Başkanları Ali Selvi ve Mustafa Sabri Ak, önceki dönem Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, önceki dönem milletvekili Mustafa Kabakcı, Konya Milletvekili Mehmet Baykan ve AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen katılımcılara hitap etti. Konuşmalarda, AK Parti’nin kuruluşundan bugüne Konya’da yürütülen hizmetler, teşkilat çalışmalarında ortaya konulan emek ve geçmiş dönemlerde görev alan isimlerin katkıları vurgulandı.

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        Özgökçen: "Görevler değişir, makamlar değişir ama değişmeyen tek şey davamıza olan sadakatimizdir"

        İl Başkanı Fatih Özgökçen, programın bir teşekkür, minnet, kardeşlik ve istişare buluşması olduğunu ifade ederek AK Parti’nin yalnızca siyasi bir parti değil, milletin umudu ve geleceği için mücadele eden bir dava hareketi olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2002 yılından bu yana Konya’nın 31 ilçesinde yürütülen çalışmalara değinen Özgökçen, geçmiş dönemlerde görev alan isimlerin fedakarlıklarının ve emeklerinin bugünkü teşkilat yapısının temelini oluşturduğunu belirtti.

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        "Bu davanın kökleri sizlerin emeğiyle güçlendi"

        AK Parti’nin kuruluşundan bugüne karşılaştığı zorluklara ve bu süreçte teşkilat mensuplarının ortaya koyduğu kararlı duruşa dikkat çeken Özgökçen, 2007 emuhtırası, 2008 kapatma davası, gezi olayları, 1725 Aralık süreci ve 15 Temmuz hain darbe girişimini hatırlattı. Konya teşkilatlarının her dönemde birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğini ifade eden Özgökçen, Türkiye’nin bugün bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke olmasında teşkilat mensuplarının büyük emeği bulunduğunu dile getirdi.

        "Vefa bizim mayamız, bizim karakterimizdir"

        Vefanın AK Parti’nin siyasi anlayışının ve teşkilat kültürünün temel unsurlarından biri olduğunu belirten Özgökçen, geçmiş dönemlerde görev üstlenen isimlerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını ifade etti. Türkiye Yüzyılı hedeflerinin geçmişten bugüne taşınan emek ve tecrübeler üzerine inşa edildiğini kaydeden Özgökçen, "Kökü sağlam olmayan bir ağaç, gökyüzüne asla uzanamaz. İşte sizlerin emeği de bu hareketin kökleridir" sözleriyle geçmiş dönem teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

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        İkinci oturumda 8 bölgede istişareler gerçekleştirildi

        Programın ikinci oturumunda ise Konya’nın 31 ilçesi, çalışma ve koordinasyon esaslarına göre oluşturulan 8 bölge üzerinden ele alındı. Geçmiş dönemlerde ilçe belediye başkanlığı ve il genel meclisi üyeliği görevlerinde bulunmuş katılımcıların da yer aldığı istişarelerde, bölgelerin ihtiyaçları, yerel yönetim tecrübeleri ve ilçelerde yürütülecek çalışma programları değerlendirildi. Bölge bölge gerçekleştirilen görüşmelerde, geçmiş dönemlerin birikimi ile mevcut teşkilat çalışmalarının bir araya getirilmesi, ilçelerin önceliklerinin belirlenmesi ve Konya’nın 31 ilçesinde yürütülen hizmetlerin daha etkin şekilde sürdürülmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Katılımcıların görüş, öneri ve temennilerini paylaştığı program, plaket takdimi ve kapanış bölümüyle sona erdi.

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        Programa; önceki dönem Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Konya milletvekilleri Mehmet Baykan, Hasan Ekici ve Mustafa Hakan Özer, önceki dönem AK Parti Konya İl Başkanları ve Konya Milletvekilleri Hasan Angı ve Ahmet Sorgun, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, İl Kadın Kolları Başkanı, İl Gençlik Kolları Başkanı, önceki dönem belediye başkanları ve il genel meclis üyeleri katıldı.

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