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        Motosiklet ile otobüs çarpıştı: 1 yaralı

        Konya'da motosikletin belediye otobüsü ile çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 22:59 Güncelleme:
        Motosiklet ile otobüs çarpıştı: 1 yaralı

        Konya’da motosikletin belediye otobüsü ile çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaza, merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Kanal Caddesi ile Şelale Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A. idaresindeki plakasız motosiklet, belediye otobüsüne yandan çarptı. Kazada D.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve durumunun ciddi olduğu belirtilen yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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