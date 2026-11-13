Konya'da jandarmanın motosikletli akrobasi timi TULPAR gösteri düzenledi

Gösterinin vatandaşlarla buluşmasına katkı sağlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye teşekkür eden Aydın, akrobasi timi TULPAR personelini ve programda emeği geçenleri tebrik etti.

Türk bayraklarıyla her yaştan vatandaş etkinlik alanını doldurdu. Vatandaşlar, timin akrobatik hareketlerle yaptığı gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetti.

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