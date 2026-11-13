Karatay'ın güzellikleri Konya İl Tanıtım Günleri'nde

Konya'nın merkez Karatay ilçe Belediyesi, İstanbul'da düzenlenen 10. Konya İl Tanıtım Günleri'nde ilçenin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini ziyaretçilerle buluşturdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla açılışı gerçekleştirilen organizasyonda Karatay Belediyesi standı yoğun ilgi gördü.

Karatay Belediyesi, İstanbul'da KONSİFED ve KONSİAD tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 10. Konya İl Tanıtım Günleri'nde yerini aldı. Karatay Belediyesi de etkinlik kapsamında açtığı stantla ilçenin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini ziyaretçilerle buluşturdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla gerçekleştirilen açılış programına İstanbul Valisi Davut Gül, Konya Valisi İbrahim Akın, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstanbul'da yaşayan Konyalıları memleketlerinin tarihi, kültürel ve yöresel değerleriyle buluşturan organizasyon, farklı ilçelerin zenginliklerinin tanıtıldığı renkli görüntülere sahne oldu. Ziyaretçiler, etkinlik alanında kurulan stantlarda Konya'nın farklı değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

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Karatay'ın tarihi ve turistik değerleri ziyaretçilerle buluşuyor

Konya İl Tanıtım Günleri'nde yerini alan Karatay Belediyesi de ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini İstanbul'a taşıdı. Belediyenin hayata geçirdiği projelerin ve Karatay'ın sahip olduğu değerlerin tanıtıldığı stant, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Karatay Belediyesi standında, ilçenin geçmişten günümüze uzanan zenginlikleri ziyaretçilere tanıtılıyor. Karatay'ın önemli tarihi mekanları ve turistik noktaları hakkında bilgiler verilirken, bölgenin sahip olduğu değerler de ön plana çıkarılıyor. 800 yıllık geçmişiyle Obruk Hanı, Savatra Antik Kenti ve Anadolu'nun en eski yerleşim alanlarından Boncuklu Höyük, ziyaretçilere tanıtılan tarihi değerler arasında yer alıyor. Karatay Lavanta Bahçesi ve Mevlâna Gül Parkı da ilçenin öne çıkan güzellikleri olarak misafirlerin ilgisine sunuluyor. Karatay Lavanta Bahçesi'nde yetiştirilen lavantalardan elde edilen ürünler ziyaretçilere ikram edilirken, ilçenin tanıtımı için hazırlanan broşür ve kitapçıklar da dağıtılıyor. Ayrıca Karatay Belediyesi'nin tarihi mirasın korunması, kültürel değerlerin yaşatılması ve turizmin geliştirilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veriliyor.

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Bakan Çiftçi Karatay Belediyesi standını ziyaret etti

Konya İl Tanıtım Günleri'nin açılış programının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki protokol üyeleri, Karatay Belediyesi standını ziyaret etti. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Bakan Çiftçi ve beraberindeki heyete ilçenin tarihi ve kültürel değerleri ile belediyenin hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Kılca, ziyaretlerinden dolayı Bakan Çiftçi ve protokol üyelerine teşekkür etti.

Kılca: "Karatay'ımızın güzelliklerini tanıtıyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Tanıtım Günleri'nin ilçenin tanıtımına önemli katkılar sunduğunu belirtti. Karatay'ın tarihi ve kültürel mirasıyla önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Başkan Kılca, "İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimizle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Karatay'ımızın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini daha geniş kitlelere tanıtmayı önemsiyoruz. İlçemizin sahip olduğu değerleri korumak, yaşatmak ve geleceğe taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Bu tür organizasyonların birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurgulayan Başkan Kılca, "Konya İl Tanıtım Günleri, hemşehrilerimizle buluşmamıza ve Karatay'ımızın güzelliklerini paylaşmamıza vesile oluyor. Organizasyonda emeği geçenlere ve standımızı ziyaret eden bakanımıza ve tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. İstanbul'da yaşayan Konyalı hemşehrilerimizi ve tüm İstanbulluları standımıza davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Karatay Belediyesi, 15 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek organizasyon boyunca ilçenin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini ziyaretçilere tanıtmaya devam edecek.