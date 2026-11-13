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        KADES ihbarına giden polis, bıçakla yaralanmış genç adamı buldu

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde KADES üzerinden yapılan ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, sokak üzerinde bıçakla yaralanmış genç adamı buldu. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:25 Güncelleme:
        KADES ihbarına giden polis, bıçakla yaralanmış genç adamı buldu

        Konya’nın Beyşehir ilçesinde KADES üzerinden yapılan ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, sokak üzerinde bıçakla yaralanmış genç adamı buldu. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, Beyşehir ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yapılan ihbarın ardından polis ekipleri belirtilen adrese sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, sokak üzerinde bıçakla yaralanmış haldeki M.B. (30) isimli kişi ile karşılaştı. Yaralı adam, ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, elde edilen bilgiler doğrultusunda yaralı gencin eniştesi olduğu iddia edilen N.C.P.'yi şüpheli olarak gözaltına aldı. Hastanede tedavisi devam eden M.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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