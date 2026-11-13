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        Diyabetten korunmada beslenme ve düzenli hareketin önemi büyük

        Diyabetin yalnızca kan şekeri yüksekliğinden ibaret olmadığını belirten uzmanlar, özellikle Tip 2 diyabetin sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleriyle büyük ölçüde önlenebileceğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:47 Güncelleme:
        Diyabetten korunmada beslenme ve düzenli hareketin önemi büyük

        Diyabetin yalnızca kan şekeri yüksekliğinden ibaret olmadığını belirten uzmanlar, özellikle Tip 2 diyabetin sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleriyle büyük ölçüde önlenebileceğini söyledi.

        Diyabet riskine karşı Akdeniz tipi beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve sağlıklı kilo kontrolü büyük önem taşıyor. Medicana Konya Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Beyza Vural Öten, diyabetin sadece kan şekeri yüksekliğini takip etmek olmadığını söyleyerek, "Çünkü kan şekeri yüksekliği sinsi bir şekilde ve yıllar boyu ciddi komplikasyonlara sebep olabilir. Kalp sağlığı, böbrek sağlığı, göz ve sinir sistemi üzerinde etkileri vardır. Bu yüzden diyabetli kişilerde beslenme, fiziksel aktivite durumu ve kalp damar sağlığı da aynı zamanda ele alınmalıdır" dedi.

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        "Diyabette Akdeniz tipi bir beslenme öneriyoruz"

        Diyabette beslenmenin tek bir besine bağlı olmadığını ifade eden Dyt. Beyza Vural Öten, "Küçük değişiklikler, devam ettirebildiğimiz zaman büyük beslenme alışkanlıkları getirebilir. Diyabette Akdeniz tipi bir beslenme öneriyoruz. Mevsim sebzeleri, kuru baklagiller, sağlıklı yağlar, zeytinyağı, ceviz, badem, balık mutlaka olmalı. Bunlar Akdeniz tipi beslenmenin temel unsurlarını oluşturuyor. Özellikle baklagiller her gün mutlaka tüketilmeli. Çünkü hem bitkisel protein hem lif kaynağı olduğu için diyabeti olan kişilerin tüketmesini öneriyoruz. Buna ek olarak sıvı kalorilere çok dikkat etmeliyiz. Çünkü şekerli içecekler, meyve suları, şekerli kahveler de çok önemli miktarda kan şekerimizi yükseltebilir. Yine meyveleri suyunu değil, lifli bir şekilde tanesiyle tüketmeyi öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

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        "Tip 2 diyabetin büyük bir kısmı yaşam tarzı değişikliği ile önlenebilir"

        Tip 1 diyabetin otoimmün bir hastalık olduğunu belirten Beyza Vural Öten, "Bunu beslenme ile önlemek ya da yaşam tarzı değişikliği ile önlemek mümkün olmayabilir. Tip 2 diyabetin büyük bir kısmı yaşam tarzı değişikliği ile önlenebilir. Özellikle fazla kilosu olan bireyler, ailesinde Tip 2 diyabet geçmişi olan bireyler, hareketsiz yaşayanlar, polikistik over sendromu olan kadınlar ve hipertansiyonu olan bireyler mutlaka diyabet riski olup olmadığını ara ara kontrol ettirmelidir. Artık diyabet 40'lı yaşlardan 20'li yaşlara kadar geriledi. Çok ciddi bir halk sağlığı sorunu haline geldi. Önceden yaşam tarzı değişikliğine gitmek ve gerekli tahlillerimizi yaptırdıktan sonra diyetisyen desteğiyle yönetilebilir bir hastalık" şeklinde konuştu.

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        "Karbonhidratları da doğru miktarda ve doğru besin öğeleriyle eşleştirmek gerekiyor"

        Diyabette tek sorumluluğu şekere yüklememek gerektiğini ifade eden Beyza Vural Öten, "Şeker tüketimi tabii ki şeker hastaları için çok önemli. Fakat karbonhidratlar da kan şekerini ciddi anlamda yükseltiyor. Ekmek, pilav, makarna, meyve, süt ürünleri gibi besinler de karbonhidrat içeriyor. Önemli olan hangi karbonhidratın hangi besinlerle birlikte ve ne kadar tüketildiği. Örneğin beyaz ekmek üzerine reçelle yapılan bir kahvaltıyla tam buğday ekmeği, yumurta, peynir, yeşilliklerle yapılan bir kahvaltı aynı metabolik yanıtı oluşturmuyor. Kan şekerini yükseltme hızı birbirinden farklı. Bu yüzden karbonhidratları da doğru miktarda ve doğru besin öğeleriyle eşleştirmek gerekiyor. Ailesinde diyabet öyküsü olan, bel çevresi geniş, fazla kilosu olan ve hareketsiz olan bireyler belirli aralıklarla açlık kan şekeri, 3 aylık şeker ortalaması ve açlık insülini ile diyabet riskleri olup olmadığını anlayabilir, diyabetin ortaya çıkış süresini uzatabilir ya da geciktirebilirler. Bununla birlikte yaşam tarzı değişikliğine gitmek, sağlıklı beslenmek ve hareketi yaşama katmak en önemli faktörlerden bazılarıdır" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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