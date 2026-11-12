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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Konya'da ziyaretlerde bulundu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Konya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 17:07 Güncelleme:
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Konya'da ziyaretlerde bulundu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Konya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Özdağ, programı kapsamında Musalla Şehitliği'ne ziyarette bulunarak şehitler için dua etti.

        Ardından partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Özdağ, ekonomik kalkınma için öncelikle adaletin tesis edilmesi gerektiğini kaydetti.

        Ekonomik kalkınmanın ilk adımını adalet ile attıktan sonra parlamenter sisteme yeniden dönülmesini çok önemsediklerine dikkati çeken Özdağ, diğer adımlarda eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması ve suçla mücadelede etkin çalışmalar yapılması gerektiğini anlattı.

        Özdağ, ardından esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

        Galeri
        Galeri

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