Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Konya'da ziyaretlerde bulundu

Ekonomik kalkınmanın ilk adımını adalet ile attıktan sonra parlamenter sisteme yeniden dönülmesini çok önemsediklerine dikkati çeken Özdağ, diğer adımlarda eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması ve suçla mücadelede etkin çalışmalar yapılması gerektiğini anlattı.

Ardından partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Özdağ, ekonomik kalkınma için öncelikle adaletin tesis edilmesi gerektiğini kaydetti.

Özdağ, programı kapsamında Musalla Şehitliği'ne ziyarette bulunarak şehitler için dua etti.

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