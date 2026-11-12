Konya'da kaçakçılık operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde tırda 13 bin 820 kilogram yaprak tütün ele geçirilirken, 2 şüpheli tutukladı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Adıyaman'dan İzmir'e seyreden tır, Akşehir ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada toplam 13 bin 820 kilogram kıyılmamış yaprak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.