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        Konya'da eşini bıçakla ağır yaralayan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde, tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 10:37 Güncelleme:
        Konya'da eşini bıçakla ağır yaralayan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde, tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İddiaya göre, ilkokul öğretmeni Gamze T. (52), Feritpaşa Mahallesi'ndeki evlerinde, astsubay olduğu öğrenilen eşi Alper T. (48) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

        Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Gamze T, eşini sırtından bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Alper T, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Gamze T. emniyete götürüldü.

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        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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