Konya'da eşini bıçakla ağır yaralayan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, ilkokul öğretmeni Gamze T. (52), Feritpaşa Mahallesi'ndeki evlerinde, astsubay olduğu öğrenilen eşi Alper T. (48) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.