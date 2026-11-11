Direkte işçiler akıma kapıldı; 1 ölü, 1 yaralı

Olay, dün Halkapınar-İvriz yolu üzerinde meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketi işçileri Ali Köker ve Aydın Çetin, elektrik direğinde çalışırken akıma kapıldı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 2 işçi, ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Ali Köker, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Ali Köker'in cenazesi bugün kılınan namaz sonrası Karayusuflu Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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